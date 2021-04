Roeblev en Tsitsipas gaan strijden om primeur in Monaco

De finale van het masterstoernooi in Monte Carlo gaat tussen Andrej Roeblev en Stefanos Tsitsipas. De Rus won met 6-3, 7-5 van Casper Ruud en de Griek was Daniel Evans met 6-2, 6-1 de baas.

Evans had in Monaco al gewonnen van Novak Djokovic en David Goffin en ook Tsitsipas had al laten zien in vorm te zijn. Dat bleek in de eerste vijf games, die van een zeer hoog niveau waren.

De Griek kon dat volhouden, de Engelsman echter niet. Twee stomme fouten kostten hem op 2-3 een break en zijn opponent gaf die niet uit handen. Hoezeer Evans zichzelf ook moed inpraatte, er was geen weg terug.

Tsitsipas speelt zondag zijn vijftiende finale. Hij won er vijf, maar schreef nog geen masterstoernooi op zijn naam.

Roeblev andermaal te sterk voor Ruud

Ook Roeblev, die acht van zijn tien ATP-finales won, wacht nog op z'n eerste masterstitel. De Rus gaf zijn zege op Rafael Nadal een prima vervolg door voor het eerst de finale van een masterstoernooi te halen.