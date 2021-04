Vier jaar na eerste titel pakt Van Dijke weer EK-titel: 'Wat ik dacht? Tokio!'

Sanne van Dijke juicht nadat zij voor de tweede keer de Europese titel heeft veroverd. - ANP

Sanne van Dijke is in Lissabon voor de tweede keer Europees kampioen geworden in de klasse tot 70 kilogram. De Nederlandse versloeg de Française Margaux Pinot, die haar bij de vorige twee EK's nog van het goud hield, in de finale op ippon. Kim Polling, de rivale van Van Dijk voor deelname aan de Spelen, verloor in de halve finales van Pinot en besloot de strijd om het brons niet te judoën vanwege een elleboogblessure.

Van Dijke overtuigt Voor Van Dijke, Europees kampioene van 2017, stond er veel op het spel in Lissabon. Van Dijke is met Kim Polling namelijk verwikkeld in een tweestrijd om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon waren het laatste meetmoment. Het had zelfs tot een tweestrijd op de tatami kunnen komen, ware het niet dat Polling in de halve eindstrijd pas in de extra tijd verloor van Pinot. In die toegevoegde tijd liep Polling tegen een derde straf op, wat de beslissing bracht. In Pinot kreeg Van Dijke ook een rivale van formaat: de Française was bij de vorige twee EK-finales in de finale nog te sterk geweest voor Van Dijke. Net als Polling kreeg Van Dijke al snel twee straffen achter haar naam, maar met een knappe beentechniek draaide Van Dijke de Française vol op haar rug. "Wat is dacht? Ik ga naar Tokio!"

"Ik heb gedaan wat ik moest doen", vervolgde Van Dijke nog napuffend van de inspanningen. "Nu is het de keuze van de bond, die moeten doen wat zij moeten doen. Als je een objectieve keuze maakt, dan moet je mij sturen. Als de keuze anders uitvalt, dan is er subjectiviteit in het spel vind ik." Daarmee doelde ze natuurlijk op de concurrentiestrijd met Kim Polling. "Alle EK's en WK's die telden voor de kwalificatie heb ik beter gedaan dan Kim. Op de Masters hebben we twee keer tegenover elkaar gestaan. Daar trok zij twee keer aan het langste eind, maar de bond zei dat onderlinge resultaten niet uitmaken. En dan heb ik nog een Masters-medaille. Dus volgens mij is het simpel." Polling niet in strijd om brons vanwege blessure Of Polling daar ook zo over denkt is de vraag. Zelf kwam ze na haar verloren halve finale tegen Pinot niet meer in actie in de strijd om brons. De reden was een elleboogblessure die ze al in haar kwartfinale tegen de Portuges Bárbara Timo opgelopen had.

