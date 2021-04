Sanne van Dijke is in Lissabon voor de tweede keer Europees kampioen geworden in de klasse tot 70 kilogram. De Nederlandse versloeg de Française Margaux Pinot, die haar bij de vorige twee EK's nog van het goud hield, in de finale op ippon.

Brons was er in de klasse tot 63 kilogram voor Sanne Vermeer.

[later meer]