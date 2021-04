Bayern herpakt zich met zege op Wolfsburg, dinsdag kan doek vallen voor Schalke

Bayern München heeft zich met enige moeite hersteld van de pijnlijke uitschakeling in de Champions League door Paris Saint-Germain. In de topper tegen VfL Wolfsburg leek de Duitse koploper fluitend op weg naar een ruime zege, maar mede door een treffer van Wout Weghorst werd het nog knap spannend. Toch trok Bayern met 2-3 aan het langste eind en vergrootte zo de voorsprong op RB Leipzig naar zeven punten.

De uitzonderlijke kopbal van Jamal Musiala voorde 3-1 van Bayern München is reden voor een feestje. - AFP

Voor rust was Bayern heer en meester in Wolfsburg met de kansen morsende Leroy Sané en de uitblinkende Jamal Musiala. De pas 18-jarige Musiala opende na een kwartier de score en tekende met een fraaie kopbal voor rust ook voor 1-3. Tussendoor had Eric Maxim Choupo-Moting geprofiteerd van een curieuze blunder van Wolfsburg-doelman Koen Casteels, die een voorzet uit de lucht plukte maar hem vervolgens achteloos voor de voeten van Choupo-Moting liet vallen. De 19de van Weghorst Na die domper bracht Wout Weghorst de spanning terug met zijn 19de competitietreffer. Hij kreeg de bal in de hoek van het strafschopgebied van Xaver Schlager en mikte de bal zonder aarzeling in de verre hoek.

Wout Weghorst brengt VfL Weghorst terug in de wedstrijd tegen Bayern München (1-2). - Pro Shots

Twee minuten later stond het alweer 1-3, nadat Musiala met een enorme sprong een lastige voorzet van Müller in de verre kruising had gekopt. Na rust drukte Wolfsburg Bayern terug in de eigen verdediging en werd het beloond voor de aanvalsdrift toen Maximilian Philipp de 2-3 liet aantekenen. De beste kans op 3-3 kwam na ruim een uur voor Weghorst, maar dit keer wist Manuel Neuer wel een hand achter de bal te krijgen. Dat de Nederlander daarbij ten onrechte werd teruggefloten wegens buitenspel, deed daardoor niet ter zake. Wolfsburg bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar kon de eerste thuisnederlaag van het seizoen niet meer voorkomen.

Bayern München moet op zoek naar een nieuwe trainer. Coach Hansi Flick heeft na afloop van het duel met Wolfsburg laten weten de club na het seizoen te willen verlaten. Flick nam in november 2019 bij Bayern de taken van coach Niko Kovac over. Hij won vervolgens met de ploeg de beker, de landstitel, de Champions League, het WK voor clubteams, de Duitse Supercup en de Europese Supercup. Flick wordt genoemd als opvolger van bondscoach Joachim Löw, die de Duitse nationale ploeg na het EK zal verlaten.

Vreemde trainerstango in Mönchengladbach Dat de spelers van Borussia Mönchengladbach nog geloven in een plek bij de beste vier lijkt onwaarschijnlijk, maar vandaag hebben ze wel hun visitekaartje afgegeven aan hun nieuwe trainer Adi Hütter. De Oostenrijkse oefenmeester staat met Eintracht Frankfurt knap op de vierde plaats in de Bundesliga, maar tekende deze week een contract bij Mönchengladbach, de nummer acht van Duitsland.

Gladbach-coach Marco Rose (links) en Eintracht-trainer Adi Hütter (rechts) voor het duel. - AFP

Vier dagen na dat nieuws kreeg Hütter met 4-0 op de broek van zijn nieuwe werkgever. Die uitslag biedt vooral hoop aan Borussia Dortmund, dat zondag bij een zege op Werder Bremen op vier punten kan komen van Frankfurt. Reden genoeg voor Marco Rose, de coach van Borussia Mönchengladbach, om extra tevreden te zijn. Hij staat volgend jaar namelijk aan het roer van Borussia Dortmund.

Schalke is niet meer te redden Voor Schalke 04 is het doek bijna gevallen. Met Klaas-Jan Huntelaar in de spits leed de gevallen topclub in Freiburg een kansloze 4-0 nederlaag.

Klaas-Jan Huntelaar met volle overgave in het duel met SC Freiburg. - Pro Shots

Doordat de gehele selectie van Hertha BSC in quarantaine zit vanwege meerdere coronabesmettingen en daardoor voorlopig niet in actie kan komen, is de degradatie van Schalke nog niet definitief. Mocht de ploeg uit Gelsenkirchen dinsdag thuis tegen Arminia Bielefeld - dat ook nog niet zeker is van lijfsbehoud - echter tegen een nederlaag aanlopen, dan is het wel zover. De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks naar de Tweede Bundesliga. De nummer 16 speelt beslissingsduels.