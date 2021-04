Nederlandse grenspendelaars kunnen gratis sneltest doen in Duitsland

Nederlanders die voor hun werk geregeld naar Duitsland moeten, kunnen zich vanaf nu gratis laten testen op corona in Duitsland. Dat heeft het Duitse ministerie voor Volksgezondheid bekendgemaakt.

Op grond van het aantal besmettingen beschouwt Duitsland Nederland sinds 6 april als hoogrisicogebied. De grenzen zijn dicht, maar voor Nederlanders die in Duitsland werken geldt een uitzondering. Zij mogen toch de grens over als zij een sneltest doen en laten zien dat het resultaat daarvan negatief is.

Probleem is dat er in Nederland maar heel weinig mogelijkheden zijn om bij een officiële instantie zo'n sneltest te doen. Erkende commerciële testen kosten 60 euro per keer. En dat terwijl in Duitsland bijna elke huisarts en dierenarts een gratis sneltest aanbiedt. Alleen al in het Duitse grensstadje Kleef, niet ver van Nijmegen, zijn er 154 plekken waar je zo'n sneltest kunt doen, meldt Omroep Gelderland.

Er zijn naar schatting enkele tienduizenden Nederlanders die in Duitsland in het grensgebied werken. Samen met hun werkgevers hebben die Grenzpendlern een lobby opgezet, die nu succes heeft. Het Duitse ministerie neemt de kosten op zich, Nederlanders kunnen de test elke keer gratis doen. Ze moeten wel kunnen aantonen dat ze in Duitsland werken.