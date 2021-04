De uitzending van 17 april

Toeristisch Toscane richt zich op 2022

Staat Europa door de reisbeperkingen weer een zwarte zomer te wachten? Europa-correspondent Saskia Dekkers is in Toscane, een populaire regio voor bruiloften vanwege de mooie trouwdecors. Ook in de huwelijksindustrie heeft de crisis toegeslagen. Door de pandemie gaan er nog maar weinig bruiloften door. Huwelijksplanners richten zich noodgedwongen op 2022 en 2023. Of biedt het vaccinpaspoort nog hoop voor dit jaar?