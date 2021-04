Janssen haalt opgelucht adem na bal op zijn oog: 'Was bang dat het klaar zou zijn'

Een harde knal. Veel bloed. Jip Janssen zakt naar de grond. "Ik kon helemaal niks zien met mijn linkeroog. Was helemaal in paniek en riep 'Kempi, Kempi (zijn ploeggenoot Robbert Kemperman, red.) ik zie niks meer...'", zegt Janssen een dag na het angstige moment.

In het verloren topduel tussen Kampong en Bloemendaal maakte Janssen vrijdagavond eerst nog de gelijkmaker. Niet lang daarna kreeg de strafcornerspecialist via de stick van Florian Fuchs, die de bal wilde verlengen, snoeihard de bal in zijn gezicht. Na de medische behandeling op het veld kon Janssen zelf het veld aflopen. Hij ging meteen door naar het ziekenhuis.

"Ze hebben allerlei scans en echo's gemaakt. Omdat er nog zoveel bloed in mijn linkeroog zat konden ze nog niet zien wat de schade zou zijn. Vanochtend was het bloed wat weggezakt en kan ik weer vaag wat zien", zegt de nuchtere Janssen.

Behalve wat lichte hoofdpijn gaat het naar omstandigheden goed met de 23-jarige international. "Ik was echt bang dat het klaar zou zijn en ging alles maar relativeren om het dragelijk voor mezelf te maken."

Rust nemen

Janssen, die naar eigen zeggen normaal geen enkele training mist én altijd weer als eerste op het veld staat, neemt nu alle tijd om te herstellen. "Normaal ben ik heel gretig, wil ik niks missen. Maar met zoiets besef je toch dat er belangrijkere dingen zijn dan zo snel mogelijk op dat veld staan. Ik zet nu echt mijn gezondheid voorop."

De artsen zijn positief en stellen dat het zicht in Janssens linker oog weer volledig terugkeert. "Ik moet nu een week op bed liggen en dan kijken we verder. Gisteren was mijn zicht helemaal weg, vandaag is het alsof ik onder water zwem met mijn ogen open zonder duikbril."

Janssen maakt nog deel uit van de trainingsgroep van bondscoach Max Caldas in aanloop naar de EK en de Olympische Spelen. Ook van de bondscoach heeft hij al te horen gekregen dat zijn gezondheid voorop staat.