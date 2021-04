Prins Philip bijgezet na sobere uitvaartceremonie

De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd. Hij is bijgezet in de crypte onder de kapel. Na het overlijden van koningin Elizabeth wordt hij samen met haar bijgezet in de kleine King George VI Memorial Chapel bij Windsor Castle. Daar liggen de ouders en de zus van Elizabeth ook.

De plechtigheid vond plaats uit het zicht van het grote publiek maar was wel in zijn geheel op televisie te volgen. Voorafgaand aan de dienst werd de kist met het lichaam van de prins in een mede door hemzelf ontworpen groene Land Rover van de Inner Hall van het kasteel naar de kapel gebracht.

Achter de kist liepen zijn zoon kroonprins Charles en zijn dochter Anne. Daarachter onder anderen de prinsen William en Harry. Helemaal achteraan reed de koningin in haar Bentley.

De sobere ceremonie in de kapel begon met een minuut stilte in het hele Verenigd Koninkrijk. Daarna werd de kist naar binnen gebracht. De aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, Justin Welby, ging voorop met daarachter Prins Charles en drie van prins Philips kleinkinderen. Dat gebeurde onder begeleiding van zang van een vierkoppig koor. Vanwege de coronamaatregelen zong dat koor in een andere zaal.

Koningin zat alleen

In totaal waren dertig genodigden voor de ceremonie in de kapel, allen directe familieleden van de prins en de koningin. De vrouw van prins Harry, Meghan, was niet aanwezig. Omdat zij hoogzwanger is, bleef ze thuis in de VS op advies van haar artsen. Alle aanwezigen droegen een mondkapje en zaten bij hun eigen gezin in de kapel, op twee meter afstand van andere gezinnen.

Dat betekende dat de koningin in haar eentje zat. "Haar bubbel was nou eenmaal alleen met prins Philip", zegt oud-correspondent Suse van Kleef.

Bekijk hier de ceremonie in foto's: