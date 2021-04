Ceremonie uitvaart Britse prins Philip van start met minuut stilte in het hele land

De uitvaart van de Britse prins Philip is van start gegaan met een minuut stilte in heel het Verenigd Koninkrijk. De ceremonie vindt plaats in de Sint-George-kapel van Windsor Castle. De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd.

De ceremonie begon met het binnenbrengen van de kist. De aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, Justin Welby, ging voorop met daarachter Prins Charles en drie van prins Philips kleinkinderen. Dat gebeurde onder begeleiding van zang van een vierkoppig koor.

In totaal zijn er dertig genodigden voor de ceremonie in de kapel, vanwege de coronapandemie. Het zijn veelal familieleden die aanwezig zijn. Zij zitten allemaal bij hun eigen gezin in de kapel, op twee meter afstand van andere gezinnen.

Dat betekent dat de koningin in haar eentje zit. "Haar bubbel was nou eenmaal alleen met prins Philip", zegt oud-correspondent Suze van Kleef.

Rouwstoet

De kist is op een mede door hemzelf ontworpen groene Land Rover van de Inner Hall van het kasteel naar de kapel gebracht. Achter zijn kist was een rouwstoet met vooraan kroonprins Charles. Daarachter volgden onder anderen prins William en prins Harry. De koningin reed achteraan.

Zo werd de kist van de Inner Hall naar de Sint-George-kapel gebracht: