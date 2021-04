Judoka Van Dijke in EK-finale, Polling sneuvelt in halve finales

Sanne van Dijke heeft zich geplaatst voor de finale in de klasse tot 70 kilogram op de EK judo. De 25-jarige Nederlandse schakelde in de halve finales Lara Cvjetko uit. Kim Polling redde het niet tot de eindstrijd. Zij verloor op ippon van Margaux Pinot.

Polling en Van Dijke zijn in een tweestrijd verwikkeld om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK in Lissabon zijn het laatste meetmoment. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen. De selectiecommissie zal komende week de knoop doorhakken.

In de klasse tot 63 kilogram verloor Sanne Vermeer in de halve finales. Olympisch kampioene Tina Trstenjak uit Slovenië was op ippon te sterk. Vermeer strijdt met Laura Fazliu uit Kosovo later vandaag om een bronzen plak.

Franssen in eerste ronde onderuit

Juul Franssen werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Laura Fazliu uit Kosovo was op waza-ari te sterk voor Franssen, die bij de afgelopen EK en WK nog brons won.