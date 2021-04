Franssen loopt niet weg voor privéproblemen, maar gaat snel onderuit bij EK judo

Juul Franssen na afloop van de wedstrijd tegen Laura Fazliu uit Kosovo tijdens de Europese kampioenschappen judo - ANP

Juul Franssen is in de eerste ronde van de klasse tot 63 kilogram uitgeschakeld. Laura Fazliu uit Kosovo was op waza-ari te sterk voor Franssen, die bij de afgelopen EK en WK nog brons won.

Franssen, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen, miste op de EK in Lissabon "het brandende vuurtje". "Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Dit is de eerste dag van de route naar de Spelen en ik moest hier gewoon staan van mezelf. Om niet weg te lopen van mijn privéproblemen", aldus Franssen, wier vader ziek thuis zit. "Ik heb een pittige tijd achter de rug, maar ik wil me nergens achter verschuilen. Ik weet dat ik dit nodig had; me in het hol van de leeuw begeven. Als ik dit pas tijdens de WK had gedaan, dan was het te laat. Soms moet je uit je comfortzone stappen."

