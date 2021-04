Deze zomer naar een buitenlands strand? Veel mensen boeken maar gewoon

Een strand in Tel Aviv, Israël - epa

Ondanks alle onzekerheden rond het reizen deze zomer, trekt het aantal boekingen voor buitenlandse vakanties weer aan. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs grote reisorganisaties. Bij Vliegtickets.nl en Vacansoleil zit het aantal boekingen naar het buitenland op respectievelijk veertig en vijftig procent van het aantal boekingen in 2019, de laatste zomer zonder corona. Ook Sunweb (30 procent ten opzichte van 2019), De Jong Intra (27 procent), Corendon (20 procent) en TUI (15 procent) zien dat Nederlanders weer serieus over het buitenland nadenken voor de komende zomervakantie. Met name bestemmingen in het Middellandse Zeegebied zijn populair. Logisch, denkt hoofd marketing van Vliegtickets.nl Sander van Veen. "Mocht er iets gebeuren, ben je relatief snel weer thuis." Juist dat soort verplaatsingen baart epidemioloog Arnold Bosman zorgen. Wie besmet terugkomt, neemt het risico nieuwe varianten van het virus met zich mee te brengen. "Een epidemioloog in Italië of Griekenland zit daarnaast niet te wachten op vliegtuigladingen vol uit een land waar nu nog duizenden besmettingen per dag zijn." Renato Orsini en Henk Pfaff kunnen niet wachten om weer te reizen:

'Ik moet van mijn huisarts meer in de zon' - NOS

De toegenomen populariteit van vakanties naar het buitenland verbaast reisgedrag-onderzoeker Marco van Leeuwen niet. Uit een onderzoek in opdracht van reisbranchevereniging ANVR blijkt dat 84 procent van de Nederlanders op vakantie wil. Een groot deel van deze groep kiest wel voor een vakantie in Nederland. "Dat blijkt ook uit de cijfers, want de campings en de vakantiehuizen zitten goed vol." Geen nieuws is goed nieuws Toch willen ook veel Nederlanders absoluut naar het buitenland, ziet Van Leeuwen. En die behoefte blijkt nu ook uit het toenemend aantal boekingen. "Het boekgedrag hangt sterk af van wat er in de persconferenties gezegd wordt." Van Veen zag bij Vliegtickets.nl het aantal geplande reizen na de laatste update van Mark Rutte en Hugo de Jonge weer verder toenemen, ondanks dat de reisbranche onbesproken bleef. "Mensen willen graag naar het buitenland en dan interpreteren zij geen nieuws als goed nieuws."

Maar hoe verstandig is het om komende zomer het land te verlaten voor een vakantie, terwijl de besmettingscijfers nog weinig perspectief bieden? Epidemioloog Bosman: "Wat doe je bijvoorbeeld als je daar ziek wordt?" Hij verwacht niet dat een buitenlandse vakantie komende zomer al mogelijk is. "De vraag is hoe ver we dan zijn met vaccineren en hoe de nieuwe varianten zich gedragen." Hele wereld nog te risicovol, volgens ministerie Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt elke vorm van vakantie naar het buitenland af tot in ieder geval 15 mei. Daarna gaat, als de Tweede Kamer ermee instemt, een quarantaineplicht gelden voor mensen die terugkomen uit landen met een 'zeer hoog risico'. Waarschijnlijk gaat het om gebieden die code oranje of rood hebben. Dat is op dit moment de hele wereld. Bij de reisbranche leeft de hoop dat vanaf 15 mei landen individueel beoordeeld worden op besmettingsrisico's, zodat reizen naar coronaluwe landen weer mag. Het ministerie laat weten dat het nog te vroeg is om daar nu iets over te zeggen. Begin mei wil het kabinet duidelijkheid geven over het reizen in de zomer.

Quote De Veluwe is natuurlijk ook heel leuk, maar de wil om naar het buitenland te gaan is echt heel erg groot. Sander van Veen, Vliegtickets.nl

Hoe dan ook is toerisme-expert Van Leeuwen er "heilig van overtuigd dat we deze zomer op vakantie gaan". Hij acht de reisbranche in staat op tijd een veilige manier van reizen mogelijk te maken door bijvoorbeeld vaccinatiepaspoorten of vakantiebubbels. Ook Van Veen rekent op een buitenlandse vakantie komende zomer. "De Veluwe is natuurlijk ook heel leuk, maar als ik puur kijk naar de boekingsaantallen, zie ik dat de wil om naar het buitenland te gaan echt heel erg groot is."