Ernst Kuipers zou ministerschap serieus overwegen, want zorg 'kan veel beter'

Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers zou "serieus overwegen" minister van Volksgezondheid te worden als hij gevraagd wordt voor die functie. Hij vindt dat ons zorgsysteem anders moet, onder meer om beter voorbereid te zijn op een toekomstige pandemie.

Kuipers, bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Erasmus MC, is tijdens de coronapiek een van de hoofdrolspelers. Hij moet als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg alle urgente coronazorg coördineren. Door zijn dagelijkse persconferenties over het aantal beschikbare ziekenhuisbedden wordt hij een bekende Nederlander.

In gesprek met Nieuwsuur kijkt hij terug op de afgelopen maanden. Nederland, maar ook hijzelf, schoten volgens hem op belangrijke punten tekort.

'Reizigers hadden in quarantaine gemoeten'

Zo beseft Kuipers zelf pas laat hoe serieus de pandemie is. Rond 15 maart, de dag dat in heel Nederland de horeca moet sluiten, is het "echt druk" in de ziekenhuizen in Noord-Brabant en Noord-Limburg. "Maar er zat in die eerste fase nog wel een vreemde discrepantie tussen de geluiden daar en de aantallen die je daadwerkelijk zag."

"De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, als we zagen wat er in Wuhan en Noord-Italië gebeurde, we in februari hadden moeten zeggen: een sterk negatief reisadvies voor Oostenrijk en Italië, en mensen die terugkomen moeten in quarantaine en zeker niet meedoen met bijvoorbeeld carnaval."

"In die zin had het anders gekund. We hadden daar strakker op kunnen reageren."