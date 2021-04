Koeman heeft eerste prijs voor het grijpen, maar ergert zich eerst nog aan Spaanse pers

In de competitie staat Koeman met Barcelona op de derde plaats. De achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt slechts twee punten. Tussen beide ploegen staat Real Madrid op één punt van Atlético. Vorig weekend verloor Barcelona in Madrid met 2-1 van Real.

Barcelona verloor in januari de finale van de Spaanse Supercup van Athletic Club, maar won in de competitie wel twee keer van de ploeg uit Bilbao. Als Barcelona vanavond in Sevilla wint, wordt het de 31ste keer dat de Copa del Rey wordt veroverd. De Basken kunnen voor de 24ste keer de Copa del Rey winnen.

Athletic Club verloor twee weken geleden de bekerfinale van vorig seizoen. Real Sociedad was in de uitgestelde finale te sterk voor de Baskische rivaal uit Bilbao (1-0). De finale van de Copa del Rey stond in eerste instantie gepland voor 18 april 2020, maar werd (vanwege de coronapandemie) bijna een jaar later alsnog gespeeld in Estadio La Cartuja in Sevilla.