Belg Philipsen sprint naar tweede zege op rij in Ronde van Turkije

Jasper Philipsen heeft de smaak te pakken in de Ronde van Turkije. Na drie tweede plaatsen won hij vrijdag zijn eerste etappe. Vandaag deed hij dat nog eens dunnetjes over.

De etappe van Marmaris naar Turgutreis over 180 kilometer kende veel hoogtemeters, maar die zaten vooral in het begin. In het tweede deel speelde vooral de wind de renners parten. Het peloton brak in stukken, maar de belangrijkste renners zaten allemaal voorin.

Vervolgens kwamen alle plannetjes van Alpecin uit: Jay Vine pakte bonificatie en staat nu op één seconde van klassementsleider José Manuel Díaz. In de finale won de uitstekend gepiloteerde Philipsen de sprint.

De Belg troefde André Greipel en Mark Cavendish, die al drie etappes won in deze editie van de Ronde van Turkije, af.