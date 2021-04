WO II-granaat gevonden, verdwenen en weer opgedoken in Twents dorp

Pas toen een van de wandelaars vanochtend bij RTV Oost hoorde dat de politie verontrust op zoek was naar de granaat, realiseerde hij zich wat hij in huis had gehaald. Hij belde de de politie, die de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) inschakelde.

De oproep leverde aanvankelijk niets op, totdat een van de wandelaars vanochtend 112 belde. Hij zei dat hij de granaat in een jas had gewikkeld en mee naar huis had genomen. Dat hij gevaar liep, heeft hij zich niet gerealiseerd.

Volgens de EOD stond in De Lutte tijdens de Tweede Wereldoorlog luchtafweergeschut, waarmee Duitsers vijandelijke vliegtuigen konden neerhalen. Het zou kunnen gaan om een exemplaar dat niet is afgeschoten. Een ander scenario is dat de granaat wel is afgeschoten, maar niet is ontploft.