Cambuurfeest 'uiterst onverstandig', maar gemeente liet het bewust toe

"Je weet van tevoren dat supporters dit willen vieren", zegt woordvoerder Rob Leemhuis van de gemeente Leeuwarden. "Je weet wat voor energie erin zit. Daarom hebben we ervoor gekozen de situatie te beheersen en het ventiel leeg te laten lopen. Handhaven had tot confrontaties kunnen leiden."

Het waren beelden die deden denken aan de tijd vóór corona: de duizenden Cambuur-fans die gisteravond feestvierden op het plein bij het stadion. Schouder aan schouder stonden ze, en het feest ging door toen de avondklok al was ingegaan. De politie greep niet in.

Burgemeester Buma had van tevoren nog gezegd dat zo'n feest niet kon. "We willen wel, maar het kan gewoon niet", zei hij gisterochtend in de Leeuwarder Courant. "We hebben gekeken naar wat kan, maar alle geitenpaadjes lopen dood. Niet alleen hier in Leeuwarden, ook in bijvoorbeeld Amsterdam zal er geen huldiging zijn als Ajax een prijs wint."

Lede ogen

In ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden zagen ze het met lede ogen aan. "Dit was uiterst onverstandig, dat zal helder zijn", zegt woordvoerder Gerard Akkerman, doelend op de mogelijke coronabesmettingen die zo'n volksfeest kan opleveren.

"We snappen wel dat de fans heel blij zijn dat Cambuur kampioen is geworden, nadat hun dat vorig jaar was ontnomen. Maar het is natuurlijk niet verstandig om dit zo te vieren."