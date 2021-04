Segers (CU): opmerking over Rutte was te veel op de man gespeeld

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt dat hij begin april te veel op de man heeft gespeeld met zijn opmerkingen aan het adres van premier Rutte. Het gaat niet om één persoon, maar om "een ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid". Daar moet wat hem betreft een einde aan komen.

Segers zei na het debat over de "functie elders" voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dat hij geen deel meer wilde uitmaken van een kabinet met premier Rutte. Daar kreeg hij, ook vanuit zijn eigen partij, kritiek op.

"De perceptie was dat ik in mijn kritiek op de politieke cultuur in Den Haag te veel de man heb gespeeld en te weinig de bal. Te veel Rutte, te weinig ons allemaal."

De ChristenUnie-leiders zegt dat de politieke cultuur in Den Haag, waar onder meer de toeslagenaffaire uit voortkwam, zeker niet los staat van de persoon Mark Rutte. "Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel van uit."

Pluche

Hij zei dat de fractie nu een omslag wil "naar herstel van vertrouwen van kiezers in hun gekozenen" En daarbij gaat het dan niet om het pluche of Haags gedoe. "Het gaat ons om de mensen en om de Schepper."

In aanloop naar de verkiezingen in maart zei Segers al dat de prijs voor coalitiedeelname hoger wordt. Hij doelde er toen op dat hij niet meer met partijen als D66 wil regeren, die heel anders over medisch-ethische kwesties als 'voltooid leven' aankijken.