Tennissters na nederlaag Pattinama op achterstand; Bertens haakt geblesseerd af

Pattinama in drie sets onderuit, Oranje op achterstand in Billie Jean King Cup - NOS

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft op de tweede dag van de Billie Jean King Cup haar enkelpartij verloren van Wang Xiyu. De Chinese was in drie sets (6-3, 5-7, 6-4) te sterk voor de Nederlandse en zette haar land op een 2-1 voorsprong. Pattinama verving Kiki Bertens, die te veel last had van haar achillespeesblessure en het enkelspel aan zich voorbij liet gaan. "Dan is het beter om een frisse Lesley op te stellen", erkende Bertens op dag twee van het Billie Jean King Cup-duel met China. De vervangster van Bertens begon stroef aan het duel met Wang, die 134ste staat op de wereldranglijst. De Nederlandse nummer 179 van de wereld had moeite haar servicegames te behouden en kon tot het einde van de tweede set geen vat krijgen op de service van de Chinese, die vrijdag Arantxa Rus al versloeg. Blessurebehandeling Wang Pattinama-Kerkhove werd in haar tweede servicegame al gebroken door de Chinese. Wang moest halverwege de eerste set een blessurebehandeling ondergaan aan haar enkel, maar haar spel bleef onverminderd goed. Ze gaf de break voorsprong niet meer uit handen en won de eerste set met 6-3.

Blessurebehandeling bij tennisster Wang Xiyu - Orange Pictures

Wang startte ook in de tweede set sterk en brak Pattinama-Kerkhove al in de eerste game. De 29-jarige Nederlandse behield in het vervolg wel haar servicegames en bracht de spanning terug door Wang te breken toen de Chinese voor de wedstrijd serveerde. Pattinama-Kerkhove drukte direct door, brak Wang nog een keer en won de set met 7-5. In de derde set was het Pattinama-Kerkhove die de eerste break pakte, maar een game later leverde ze haar service in en ging de set weer gelijk op. Op 4-4 plaatste Wang de beslissende break, waarna ze de wedstrijd uit serveerde: 6-4. Bekijk de reactie van Pattinama-Kerkhove:

Pattinama-Kerkhove na verlies in Billie Jean King Cup: 'Alles aan gedaan' - NOS