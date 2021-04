Bertens haakt in Den Bosch geblesseerd af; achillespeesproblemen spelen weer op

Kiki Bertens kan op de tweede dag van de Billy Jean King Cup niet in actie komen in het enkelspel voor Nederland. De 29-jarige Wateringse, die gisteren haar partij won van Wang Xinyu, heeft te veel last van haar achillespees en wordt vervangen door Lesley Pattinama-Kerkhove.

"Het is heel frustrerend", liet Bertens weten bij Ziggo Sport. "Er zijn al aardig wat scheldwoorden en tranen voorbij gekomen. Ik heb toch het gevoel dat ik het team in de steek laat."

De nummer elf van de wereldranglijst merkte bij het opstaan al dat ze meer last had van haar achillespees. "Dan is het beter om een frisse Lesley op te stellen."