Gevangenen konden maandenlang verboden nummers bellen

Door een programmeerfout bij de leverancier van gevangenistelefoons konden gevangenen maandenlang iedereen bellen die ze wilden. Het is gebruikelijk dat per gevangene een aantal telefoonnummers wordt geblokkeerd , bijvoorbeeld van hun slachtoffer. Maar tussen 23 september 2020 en 9 maart 2021 is dat niet gebeurd.

Regionale omroep 1Limburg meldt de programmeerfout vandaag als eerste. Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het verhaal. Volgens hem is in totaal 175 keer misbruik is gemaakt van de situatie, maar hij wil niets zeggen over concrete zaken, bijvoorbeeld welke nummers er zijn gedraaid en vanuit welke gevangenissen dat is gebeurd.

Een gevangene heeft iedere week recht op ten minste één telefoontje, dat wordt opgenomen. Er bestaat een zwarte lijst met daarop nummers van mensen of bedrijven die om uiteenlopende redenen niet gebeld mogen worden. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers, nabestaanden en mensen met wie een gevangene een contactverbod heeft, sekslijnen en bezorgdiensten, doorkiesnummers van ambtenaren en contacten in het criminele circuit.

Normaal gesproken worden die nummers automatisch geblokkeerd. Op 9 maart ontdekte de DJI dat toch naar verboden telefoonnummers is gebeld.

Oktober vorig jaar waren er ook al problemen met de gevangenistelefoons. Toen bleek dat in totaal 321 telefoongesprekken tussen gevangenen en advocaten waren opgenomen door de Dienst Justitiële Inrichtingen, ook al is dat bij die gesprekken juist niet toegestaan. Een woordvoerder van de dienst zei toen dat de "gesprekken niet uitgeluisterd waren" en weer verwijderd waren. De Nederlandse Orde van Advocaten werd op de hoogte gebracht.