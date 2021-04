Snelste tijd voor Verstappen in laatste vrije training, Hamilton derde

Max Verstappen in Italië - Getty

Waar Max Verstappen in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna maar kort in actie kwam, heeft hij zaterdagochtend wel zijn stempel op de laatste vrije training kunnen drukken. Met een tijd van 1.14,958 was de Nederlander de snelste. De Brit Lando Norris (McLaren) zette de tweede tijd neer, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton noteerde de derde tijd in zijn Mercedes. De Brit gaf 0,557 toe op Verstappen, Op vrijdag bleef, door een probleem met de aandrijving, zijn optreden in de tweede vrije training beperkt tot vijf rondjes. Vanochtend ging hij achttien keer rond op de baan in Imola.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari-circuit in Italië bleek net als op vrijdag lastig onder controle te krijgen door de coureurs. Zo schoten Nicholas Latifi (Williams), Pierre Gasly (AlphaTauri) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) van de baan. Ook werden veel tijden geschrapt doordat de coureurs te ver buiten de baan kwamen in bochten waar dat niet was toegestaan. Om 14.00 uur begint de kwalificatie op het circuit in Imola. De kwalificatie is een uur vervroegd in verband met de uitvaart van de Britse prins Philip.