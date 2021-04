Poleposition voor Hamilton op Imola, Verstappen start vanaf P3 achter Pérez

Max Verstappen in actie in Imola - AFP

Max Verstappen zal zondagmiddag bij de Grand Prix van Emilia-Romagna starten vanaf de derde plaats. De Nederlander van Red Bull moest in de kwalificatie wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en zijn eigen teamgenoot Sergio Pérez voor laten gaan. Het is de eerste keer in de indrukwekkende carrière van Hamilton dat de Brit vanaf de eerste plek start op het circuit van Imola. Het betekent ook de 99ste poleposition uit zijn loopbaan.

Crash Tsunoda in Q1 De eerste kwalificatiesessie lag al snel stil na een crash van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. De Japanner verloor, nog voordat hij een tijd had neergezet, de macht over het stuur en belandde in de bandenstapel. De achterkant van zijn auto raakte daarbij flink beschadigd.

Na de opruimwerkzaamheden wist Verstappen zich zonder moeite te plaatsen voor de tweede sessie. Daarin eindigde hij op de gele band als vijfde, met ploeggenoot Sergio Pérez (op de snellere rode band) als snelste. De Mexicaan eindigde tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein buiten de top tien en speelde nu op zeker. Het betekent wel dat hij de race ook moet starten op de rode band. Snelle ronde Norris In de derde en beslissende sessie moest Verstappen in eerste instantie Hamilton voor laten gaan. Bij zijn laatste gooi naar de snelste tijd ging hij als laatste van de toppers de baan op. Lando Norris verraste door de tweede tijd neer te zetten, maar zijn rondje werd geannuleerd omdat hij te ver buiten de baan was gegaan. Vervolgens knokte Pérez zich naar de tweede stek, op 35 duizendsten van Hamilton. Verstappen verbeterde ook zijn tijd, maar bleef 87 duizendsten achter de Brit steken op de derde plek. Voor de Mexicaan was het zijn beste kwalificatieresultaat uit zijn loopbaan. "Ik ging eraf in de derde bocht. Het was een beetje rommelig en geen goed rondje", reageerde Verstappen na afloop. "Het kan niet altijd goed gaan. We moeten nog even kijken wat er mis ging, maar P3 is een goede uitgangspositie. We hebben twee auto's die dicht bij de Mercedes van Lewis (Hamilton) zitten, met een verschillende bandenstrategie. Hopelijk levert dat wat opwinding op morgen."

Eerder op de dag was Verstappen wel de snelste in de laatste vrije training. Waar hij vrijdag in de tweede vrije training maar kort in actie kwam door materiaalpech, was hij in de derde en afsluitende training de snelste. Met een tijd van 1.14,958 bleef de Nederlander Lando Norris (McLaren) en Hamilton voor. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari-circuit in Italië bleek net als op vrijdag lastig onder controle te krijgen door de coureurs. Zo schoten Nicholas Latifi (Williams), Pierre Gasly (AlphaTauri) en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) van de baan in de laatste vrije training. Ook werden veel tijden geschrapt doordat de coureurs te ver buiten de baan kwamen in bochten waar dat niet was toegestaan.