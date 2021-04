Acht Nederlanders in quarantaine op proefvakantie Rhodos, vier mogelijk besmet

Bij de vakantiepilot op het Griekse eiland Rhodos moeten acht Nederlandse reizigers in quarantaine. Vier van hebben mogelijk het virus opgelopen, ook hun kamergenoten moeten in quarantaine.

Alle 188 Nederlandse deelnemers en reisleiders zijn gisteren getest. Van 184 van hen was de uitslag negatief, over vier kan nog geen uitsluitsel worden gegeven. "De Griekse arts heeft voor vier PCR-testen aangegeven dat de geteste waarden zich op een bepaalde grens bevinden om een definitief negatief resultaat te kunnen geven", laat organisator Sunweb weten.

Vanmiddag worden de vier opnieuw getest. Ze zitten afzonderlijk van elkaar in quarantaine in een aparte vleugel van het hotel. "Uit voorzorg worden ook de kamergenoten van deze vier deelnemers in quarantaine geplaatst in hun eigen hotelkamer totdat de uitslagen bekend zijn", aldus Sunweb.

Resort niet verlaten

De proef van het kabinet en de reisbranche moet inzicht geven in hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen. Afgelopen maandag vertrok de eerste groep.

Mensen die aan de pilot meedoen, moeten voor de reis begint negatief zijn getest. Ze zitten een week op een resort dat ze niet mogen verlaten. Daar zijn verder geen andere gasten. Voor de terugreis worden ze opnieuw getest en bij thuiskomst moeten ze in quarantaine. Als ze na vijf dagen negatief testen, eindigt die quarantaine.