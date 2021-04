Weer ontsporing van sneltram, nu in Nieuwegein

Voor de tweede keer in een maand tijd is een Utrechtse sneltram ontspoord. In Nieuwegein botste de tram op een auto. De chauffeur van de auto, die een paar meter werd meegesleurd, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De tram gleed uit de rails.

Het ongeluk gebeurde rond 07.45 uur. Door nog onbekende oorzaak stond of reed de auto op de overweg bij het St. Antoniusziekenhuis toen de tram eraan kwam. De trambestuurder en een aantal passagiers kwamen met de schrik vrij, meldt RTV Utrecht.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is een van de passagiers uit voorzorg ter plaatse door ambulancemedewerkers nagekeken. De trambestuurder wordt ondervraagd door de politie, die een onderzoek naar de toedracht heeft ingesteld.

De schade is aanzienlijk, niet alleen de tram zelf raakte beschadigd, ook de rails en de bovenleiding. Het tramverkeer tussen Utrecht en IJsselstein ligt de rest van de dag stil. Het gaat in ieder geval tot vanavond laat duren voordat er weer gereden kan worden.

Tram uit de rails gedrukt

Precies een maand geleden ontspoorde in Utrecht een zelfde type tram op de Uithoflijn, toen vlak bij het Galgenwaard-stadion. Ook daar was een botsing op een overweg de oorzaak. De bestuurder van een bestelbus bleek het rode verkeerslicht te hebben genegeerd en drukte de tram aan de zijkant uit de rails. De tram kwam overdwars over de autoweg te staan. Het duurde toen anderhalve week voordat er weer gewoon werd gereden.

De provincie Utrecht, verantwoordelijk voor het sneltramverkeer, zegt dat het voorbarig is om conclusies te trekken over de veiligheid van het tramverkeer. Naar de ontsporing op de Uithoflijn loopt nog een technisch onderzoek, ook het ongeluk van vanochtend wordt onderzocht.