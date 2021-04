Bookmakers azen op voetbalclubs: zeker 15 miljoen aan deals in de maak

Het logo van Toto staat sinds dit seizoen op de linkermouw van tien clubs, waaronder Feyenoord - Pro Shots

Het Nederlandse profvoetbal incasseert vanaf volgend jaar zeker 15 miljoen euro per jaar aan sponsorinkomsten vanuit de online gokindustrie. Uit een rondgang van de NOS langs voetbalclubs, sportmarketeers en gokbedrijven blijkt dat een meerderheid van de clubs al de contracten heeft ondertekend of in onderhandeling is met bookmakers, In het buitenlandse topvoetbal is goksponsoring al niet meer weg te denken. Ook Nederlandse voetbalsupporters kunnen volgend jaar niet meer om gokreclames heen. Vanaf 1 oktober mogen aanbieders van online sportweddenschappen en casino's zich legaal richten op het Nederlandse publiek, als ze de komende maanden erin slagen een vergunning te krijgen. En dus zijn gokbedrijven, zoals Bet365, Betsson en Unibet, op dit moment in onderhandeling met voetbalclubs, in de hoop bij een of meerdere voetbalclubs de goksponsor te worden. "Er zijn gesprekken, maar over de status kunnen we niets zeggen", laat FC Emmen weten. "Vijf gokkantoren hebben zich al bij ons gemeld", stelt een directeur van een Limburgse eredivisieclub. Afhankelijk van hun marktwaarde kunnen clubs honderdduizenden euro's krijgen in ruil voor sponsoring in het stadion of wervingscampagnes via de sociale media van de club. Naar verluidt is één eredivisieclub in gesprek met een gokaanbieder die als hoofdsponsor op het shirt wil prijken. Toto De eerste en grootste slag is geslagen door Toto, op dit moment de enige legale aanbieder van sportweddenschappen. Waar concurrenten nog moeten wachten om de markt op te mogen, benaderde Toto vorig jaar de ene na de andere club voor een exclusieve deal. Uiteindelijk gingen tien clubs akkoord, waaronder PSV, Feyenoord en FC Utrecht. Al bijna een seizoen spelen zij met het logo van Toto op hun linkermouw. Mogelijk komen er ook gokzuilen van Toto in stadions waarop fans rond de wedstrijd kunnen gokken.

"Toto heeft huisgehouden binnen de Eredivisie, en geprofiteerd van de coronasituatie", concludeert consultant Rik van Vliet, die gokbedrijven adviseert die de Nederlandse markt op willen. Toto bood direct geld op een moment dat de clubs het zwaar hadden, en buitenlandse gokbedrijven nog niet mochten sponsoren, legt Van Vliet uit. In totaal betaalt het staatsbedrijf jaarlijks zo'n 5 miljoen euro. De onderlinge verschillen zijn groot. Zo incasseert Feyenoord het meest (crica 2 miljoen euro) en RKC het minst (zo'n 75.000 euro). En terwijl een club als Heerenveen het met 200.000 euro per jaar moet doen, krijgt FC Twente het dubbele van Toto. Strafbank "Na de glanzparade van de Toto is iedereen wel wakker", stelt een vertegenwoordiger van een concurrerend gokbedrijf. Hij wil niet bij naam genoemd wil worden en is niet de enige. Uit angst voor boetes of het afketsen van deals zijn bedrijven huiverig naar buiten te treden over hun geplande sponsoractiviteiten. Ajax en AZ hebben daarom nog niets bekendgemaakt, maar hebben beiden inmiddels een lucratief contract getekend bij Unibet. Ajax krijgt het grootste bedrag van alle Nederlandse clubs. De clubs zullen dat pas naar buiten brengen als Unibet een vergunning heeft en de markt op mag.

In België spelen meerdere clubs met een gokbedrijf op het shirt

Dat kan nog best een tijd duren: net als veel andere gokbedrijven moet Unibet een 'straftijd' uitzitten van de kansspelautoriteit omdat ze zich tegen de regels zich al te veel zouden hebben gericht op de Nederlandse markt. Pas in april volgend jaar zullen de reclames van Unibet in de stadions van Ajax en AZ te zien zijn. Spekkoper De overgebleven clubs uit de eredivisie die nog geen goksponsor hebben zijn inmiddels spekkoper. "Allerlei online partijen schrokken zich rot na die actie van de Toto. Die dachten: als we niet opletten dan staan wij straks met lege handen", vertelt Peter Rovers, commercieel directeur van Vitesse. En dus bieden gokaanbieders nu veel hogere bedragen dan een jaar geleden. Er zijn zelfs clubs uit de eerste divisie die meer lijken te krijgen dan middenmoters uit de eredivisie die met de Toto in zee zijn gegaan. "Wij praten nu met drie gokbedrijven", beaamt een bestuurslid van een eerstedivisieclub die strijdt om promotie. Hij verwacht ongeveer 300.000 euro te verdienen, verspreid over meerdere sponsors. De grootste club die nog niets heeft getekend is Vitesse. "Vitesse is een mooi voorbeeld van een club die durft te wachten. Die liggen nu goed in de markt", analyseert Van Vliet. Commercieel directeur Rovers hoopt met twee partijen een deal te sluiten, en daarmee richting een miljoen te gaan.

Verreweg de meeste clubs beamen dat geld de boventoon voert in de gesprekken met gokpartijen. Toch zijn er ook clubs die, naast de financiële aspecten, ook de maatschappelijke kanten van een gokovereenkomst zeggen mee te wegen. Een voorbeeld is Heracles Almelo. Ja, ze zitten om de tafel met gokpartijen. Maar nee, niet tegen elke prijs. Ook willen ze geen goksponsor op hun shirt. "We willen samenwerken met een partner die bereid is te investeren in verantwoord gokken", laat een woordvoerder weten. Net als veel clubs lijkt Heracles het belangrijk te vinden dat de goksponsor een gerenommeerde Europese bookmaker is. Ook FC Dordrecht, een van de kleinste clubs uit de eerste divisie, is kritisch. Diep in zijn hart vindt Hans de Zeeuw, algemeen directeur bij de club, het maar niks dat gokbedrijven straks overal zichtbaar kunnen zijn. "Een slecht signaal naar de jeugd" noemt hij het. Er heeft zich nog geen goksponsor gemeld, maar als er een bookmaker met een goed bedrag komt zal ook hij dat accepteren, denk De Zeeuw. "Als het voortbestaan van mijn club in het geding is, dan wil ik met ze in gesprek. Zo eerlijk ben ik wel."

Verantwoording De genoemde bedragen zijn afkomstig uit gesprekken met betrokkenen. De 15 miljoen is een optelsom van alle verwachtte bedragen die er de komende jaren per jaar naar het Nederlandse mannen profvoetbal zullen gaan. Toto sponsort 10 clubs voor ongeveer 5 miljoen en de KNVB Beker voor 1,5 miljoen. Holland Casino (net als Toto een staatsbedrijf) sponsort de ere- en eerstedivisie met 2 miljoen (naast een deal van 6 miljoen met ESPN). Unibet investeert voorlopig zo'n 3 miljoen in Ajax en AZ. De zes overgebleven eredivisieclubs kunnen rekenen op zo'n 2,5 miljoen aan contracten en de topclubs uit de eerste divisie krijgen gezamenlijk minimaal ook nog een miljoen. Als meer eerste divisieclubs een deal sluiten, of een gokbedrijf ergens hoofdsponsor wordt, kan dat bedrag nog verder oplopen. Het is dus een conservatieve berekening. Verschillende goksponsoren lijken interesse te hebben in het sponsoren van voetbalclubs. Verwacht wordt dat naast Holland Casino, Toto en Unibet ook Betsson, Bet365, Bwin, 888sport, 1xBet, Betfair, William Hill, MrGreen, Napoleon, Circus, Betway en Pokerstars in de stadions te zien zullen zijn.