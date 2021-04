Huntelaar geeft instortend bolwerk Schalke hoop: 'Hij is de perfecte leider'

Klaas-Jan Huntelaar - Pro Shots

Schalke 04 stevent af op een pijnlijke degradatie uit de Bundesliga. Hoe kan deze enorme volksclub met liefst 155.000 leden en fans van over de hele wereld in korte tijd zo zijn afgegleden? En hoe moet het straks verder? "Iedereen bij Schalke hoopt dat Huntelaar er nog een jaar aan vastplakt." Terug naar vrijdag 17 januari 2020. In een uitverkochte Veltins-Arena (62.271 toeschouwers) verslaat Schalke het bezoekende Borussia Mönchengladbach met 2-0. Na de complete speelronde bezetten Die Königsblauen de vijfde plek op de ranglijst, slechts drie punten achter Bayern München en zeven achter koploper RB Leipzig. "De sfeer was na die overtuigende overwinning euforisch", vertelt Andreas Ernst, Schalke-volger voor Funke Sport. "Schalke had na de achttiende speelronde een van de beste verdedigingen van de Bundesliga, stond in punten gelijk met aartsrivaal Borussia Dortmund. In Gelsenkirchen werd er hardop gedroomd van de Champions League." Niemand zag ineenstorting aankomen De zon schijnt op dat moment uitbundig en werkelijk niemand houdt rekening met de ineenstorting die daarop volgt. De resterende zestien duels leveren welgeteld zes punten op, zonder ook maar één overwinning te hebben geboekt. Schalke eindigt uiteindelijk als twaalfde, 43 punten achter kampioen Bayern München. Trainer David Wagner verschuilt zich achter de vele blessures.

David Wagner - Pro Shots

Ernst: "Sinds die wedstrijd tegen Gladbach ontbraken er telkens zeven tot tien basisspelers. Het is ook geen toeval dat Schalke de afgelopen periode meerdere fysiektrainers de laan heeft uitgestuurd. Maar er zijn meer oorzaken voor het verval, dat zich dit seizoen voortzet. Zo is de transferpolitiek slecht geweest. Schalke had aan het begin van het nieuwe seizoen niet eens een rechtsback. Dat is toch niet te geloven?" Op te grote voet geleefd De tijdelijke coronastop van ruim twee maanden brengt de financiële problemen bij Schalke nog meer aan het licht en is een wake-upcall. De club heeft jarenlang op te grote voet geleefd. De transferopbrengsten van onder anderen Julian Draxler (43 miljoen), Leroy Sané (52 miljoen) en Thilo Kehrer (37 miljoen) zijn inmiddels verbrast. "Dat geld is direct in nieuwe spelers geïnvesteerd met het doel om Champions League te halen, maar - op het seizoen 2017/2018 na - zonder succes. Jongens als Nabil Bentaleb en Sebastian Rudy waren regelrechte flops, maar verdienden wel tussen de vier en zes miljoen per jaar. Vroeg of laat knapt dan de ballon", aldus Ernst.

Huub Stevens zat dit seizoen twee wedstrijden op de bank - ANP

De totale schuldenlast bedraagt intussen 217 miljoen euro. Elk thuisduel zonder publiek levert een schadepost op van twee miljoen en de bouwwerkzaamheden aan het trainingscomplex, waar een enorm krediet voor is aangevraagd, zijn gestaakt. Een salarisplafond voor spelers is inmiddels ingevoerd (max. 2,5 miljoen euro per jaar) en de Europese ambities worden voor aanvang van dit seizoen losgelaten. Wagner mag het seizoen met een schone lei beginnen, maar dat blijkt een kapitale fout van de clubleiding. Na twee nederlagen (8-0 tegen Bayern München en 1-3 tegen Werder Bremen) volgt ontslag. Manuel Baum, clubicoon Huub Stevens (twee duels als interim-trainer) en Christian Gross krijgen het team vervolgens ook niet aan de praat. Een evenaring van het negatieve record van Tasmania Berlin - 31 competitieduels op rij zonder zege - wordt op het nippertje voorkomen.

Profiel Schalke 04 Schalke 04 is na Bayern München de club met de meeste leden in Duitsland: 155.000. Zeven landstitels werden behaald, de laatste in 1958. Onder Huub Stevens, die na het seizoen stopt als RvC-lid, veroverden Die Königsblauen in 1997 de UEFA Cup. Degradatie is niet nieuw, want in 1981, 1983 en 1988 ging het ook al eens mis.

Dimitrios Grammozis is alweer de vijfde (!) trainer dit seizoen en ook na de onafwendbare degradatie blijft hij aan. Intern zijn er de afgelopen jaren wel al meer slachtoffers gevallen, waaronder technisch directeuren Christian Heidel, opvolger Jochen Schneider en RvC-voorzitter Clemens Tönnies. Marketingdirecteur Alexander Jobst is aan zijn laatste maanden bezig wegens bedreigingen aan zijn adres en zijn familie. Zowel binnen als buiten de lijnen is het dus al geruime tijd onrustig bij Schalke, waar geen visie of beleid valt te bespeuren. Het wil straks zo snel mogelijk terugkeren naar de Bundesliga. Steuntje in de rug is het aanblijven van hoofdsponsor Gazprom, dat een optie had om de samenwerking bij degradatie te beëindigen. Hopen op Huntelaar De selectie zal een metamorfose ondergaan. "Zo'n zeventien spelers zullen vertrekken", voorspelt Ernst. "De jeugd krijgt een kans. De opleiding staat ook hoog aangeschreven. Niet voor niets heeft Schalke het budget voor de opleiding intact gelaten. En iedereen bij Schalke hoopt natuurlijk dat Klaas-Jan Huntelaar er nog een jaar aan vastplakt."

Mark Uth staat op de nominatie om te vertrekken - ANP

De status van Huntelaar in Gelsenkirchen is sinds zijn komst in januari helemaal mythisch geworden. "Huntelaar is voor de fans een idool", zegt Ernst. "Niemand zal vergeten dat hij een kampioenschap met Ajax heeft ingeruild voor een naderende degradatie met Schalke. Hij is ontzettend belangrijk voor het elftal, zowel binnen als buiten de lijnen. Als hij iets zegt, dan luistert iedereen." Huntelaar zette recentelijk de deur op een kier wat betreft een verlengd verblijf bij Schalke, ook al kondigde hij eerder bij Ajax aan aan zijn laatste maanden bezig te zijn. Ernst denkt dat de 37-jarige spits van onschatbare waarde kan zijn in de Tweede Bundesliga. "Hij is straks de perfecte leider voor een jeugdig Schalke en dient dan tevens als identificatiefiguur voor de supporters. Dan maakt hij zich helemaal onsterfelijk."