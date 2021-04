Zorgen bij betrokkenen na Peelbrand: 'Bij droge zomer mogelijk terug bij af'

Ongeveer een jaar geleden brak de grootste natuurbrand van de laatste decennia in Nederland uit. 710 hectare van de Deurnese Peel ging in vlammen op. Bewoners maken zich zorgen over nieuwe branden. "Eén droge zomer en we zouden weer terug bij af kunnen zijn", zegt Wim van Opbergen van werkgroep Behoud de Peel.

De Peelbrand begon vorig jaar op 20 april en duurde tot 16 juni. Toen bleek de smeulende veenbrand onder controle te zijn. De brand was veruit de grootste brand van de afgelopen tientallen jaren. De een na grootste natuurbrand was in 1976 in Arnhem. Toen brandde 400 hectare natuur af.

Na de brand in de Deurnese Peel werden meerdere onderzoeken gestart. Daaruit bleek in november dat de brand bijna niet op natuurlijke wijze kon zijn ontstaan.

Het is net of je een buurman hebt die twee maanden zijn perceel heeft laten branden en daarna zegt dat het wel goedkomt.

Maar vooralsnog is er weinig veranderd, vinden Peelbewoners. "Het is eigenlijk nog hetzelfde als vorig jaar", zegt Hans Rademakers. "We willen een contactpersoon die we kunnen bellen als we iets zien op De Peel", zegt Dirk Verberne. "Maar die is er niet."

Voor Verberne is dat moeilijk te verkroppen. "Ik ben hier opgegroeid en voel me erg vergroeid met De Peel. Het is net of je een buurman hebt die twee maanden zijn perceel heeft laten branden en daarna zegt dat het wel goedkomt."

'De Peel moet natter'

Wim van Opbergen van werkgroep Behoud de Peel is juist wel blij met hoe het een jaar later gaat op sommige plekken. "Je ziet een mooi open landschap, met water en veenmossen. Precies het plaatje zoals het zou moeten zijn."

Dat biedt overigens geen zekerheid voor de toekomst. Voor Van Opbergen is er maar één oplossing om te voorkomen dat het gebied opnieuw te maken krijgt met een grote natuurbrand. "Daar waar het water hoog heeft gestaan, zie je dat het vuur geen schade heeft aangericht. De Peel moet gewoon natter, het is de enige oplossing."