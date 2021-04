Ajax-Vitesse: Tadic vs. Tannane en... Van der Vaart tegen Janssen

Rafael van der Vaart (l) en Theo Janssen tijdens Vitesse-Ajax in 2002 - Soenar Chamid sportfotografie

De KNVB-bekerfinale is niet alleen Ajax-Vitesse. Het is ook Amsterdam-Arnhem, Tadic-Tannane en (een beetje) Rafael van der Vaart-Theo Janssen. Twee liefhebbers van het spelletje, huisanalisten bij de NOS ook, maar morgenavond 'tegenstanders'. Ze zullen elkaar vast nog een plagerig appje sturen, net voor de aftrap om 18.00 uur. Als clubmensen van Ajax (Van der Vaart) en Vitesse (Janssen) is hun voorkeur duidelijk, maar op hun eigen manier hebben zij allebei ook raakvlakken met de concurrent. Amsterdam-Arnhem "Wacht even, ik loop naar buiten", zegt Janssen wanneer hij de telefoon opneemt. "Nu hoor ik je beter. Al dat getimmer... Ik ben verhuisd binnen Arnhem en er wordt volop verbouwd. Ja, het is een aardig druk weekje." Naast verbouwen is de voormalig middenvelder deze week druk met het geven van interviews. Van het clubkanaal van Ajax tot Het Parool en Omroep Gelderland; veel media willen de voormalige Ajax- en Vitesse-speler en huidige trainer van Vitesse onder 18 spreken in aanloop naar de bekerfinale. Onder meer over de sfeeractie van de supporters van de club uit Arnhem van woensdagavond. Janssen werd er helemaal enthousiast van, toen hij de beelden doorgestuurd kreeg. "Heel Arnhem is trots op Vitesse", weet hij.

"Het gemeentehuis en de kerk zijn bijvoorbeeld versierd. De straten zijn geel-zwart en er hangen posters. Het initiatief komt echt bij de mensen vandaan en de gemeente werkt eraan mee. Een mooie wisselwerking. En er was natuurlijk die geweldige sfeeractie op de brug..." Daar kreeg ook Van der Vaart het nodige van mee, via de familie van zijn vriendin, handbalster Estavana Polman. "Haar oom is Vitesse-fan en stuurde beelden van de sfeeractie door. Die zitten mij al gek te maken, op een leuke manier natuurlijk. De mensen zijn trots op Vitesse en terecht; ze hebben een goed seizoen." Een dag na de sfeeractie liet Vitesse via Twitter weten dat die ontsierd werd door "een zeer beperkt groepje dat kortstondig opruiende leuzen scandeerde". "Hier nemen wij nadrukkelijk afstand van", meldde de club.

Theo Janssen na het winnen van de KNVB-beker in 2011 - Pro Shots

In Amsterdam wordt vooral nog getreurd om de uitschakeling tegen AS Roma in de Europa League afgelopen donderdag en vooral vooruitgekeken naar het, hoogstwaarschijnlijk, aanstaande landskampioenschap. Van der Vaart: "Maar deze beker wil Ajax natuurlijk ook winnen. Samen met de landstitel heeft Ajax dan een heel goed seizoen." Alle ogen op Bazoer en Tannane Maar bij Vitesse heeft alles en iedereen vertrouwen in een zege, weten beide analisten uit eigen kring. De spelers zijn gebrand op de winst. De bekerwinnaar van 2017 (2-0 zege op AZ) moet wel een goede dag hebben en negentienvoudig winnaar Ajax juist een mindere, denkt Van der Vaart. En als pure liefhebber let hij vooral op twee spelers: Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, die beiden speelden in de jeugd van Ajax. "Dit zijn de wedstrijden waarin zij het móeten laten zien. Als zij niet in vorm zijn, dan wordt het 'm ook niet voor Vitesse. Ik ben heel benieuwd naar ze." Janssen is het daarmee eens. "Natuurlijk let ik op hen, het zijn jongens die het verschil kunnen maken. Als zij het niet doen, wordt het een moeilijk verhaal. Dit is een superwedstrijd en ze zijn tot op het bot gemotiveerd."

Rafael van der Vaart met de KNVB-beker in 2002 - ANP

Vitesse slaat bij winst twee vliegen in één klap: de club plaatst zich dan ook voor de play-offs van de Europa League, het toernooi waarin Ajax donderdag juist werd uitgeschakeld. "Ajax kreeg een enorme domper, die zaten pas later dan Vitesse met hun hoofd bij deze finale", aldus Van der Vaart. "Maar nu staan ze er en dan is er geen excuus meer."

Beiden één Nederlandse bekerwinst Ook wat betreft gewonnen bekerfinales hebben Rafael van der Vaart en Theo Janssen wat gemeen: beiden wonnen de KNVB-beker één keer. Van der Vaart met Ajax in 2002, tegen FC Utrecht met de 'buitenspelgoal' van Wamberto in blessuretijd. "Zelf speelde ik die wedstrijd niet. Ik kwam net terug van een blessure", herinnert Van der Vaart, die destijds pas negentien was. Janssen speelde wel een hoofdrol in zijn gewonnen finale, in 2011. Hij stond met FC Twente 2-0 achter tegen Ajax, maakte zelf de 2-2 en gaf in de 117de minuut de assist op Marc Janko, die voor de winnende 3-2 zorgde. "Hij hoefde de bal alleen maar aan te raken", zegt Janssen daar nu karakteristiek over. "We hebben dat toen niet gevierd, omdat we een week later nog kampioen wilden worden. Dat lukte niet, we verloren bij Ajax. We zijn daarna met een helikopter van Amsterdam naar Enschede gevlogen, waar supporters ons opwachtten om de bekerwinst te vieren."