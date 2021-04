Doelman Vermeer en Los Angeles FC na één seizoen uit elkaar

Daags voor de opening van het Amerikaanse voetbalseizoen hebben Kenneth Vermeer en zijn club Los Angeles FC besloten het contract van de doelman te beëindigen.

De 35-jarige keeper maakte begin 2020 de overstap van Feyenoord naar Los Angeles FC en kwam in totaal acht keer in actie in de Amerikaanse competitie MLS. Daarnaast stond Vermeer vijf keer onder de lat in de CONCACAF Champions League.

Los Angeles-coach Bob Bradley had nog geen eerste keeper aangewezen voor het nieuwe seizoen, maar de concurrentiestrijd leek in het voordeel uit te vallen van de 25-jarige Mexicaanse doelman Pablo Sisniega, waardoor Vermeer opnieuw niet op veel speeltijd zou kunnen rekenen.

Het is niet bekend of Vermeer, die zijn carrière begon bij Ajax, nog op zoek gaat naar een nieuwe club.