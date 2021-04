Wekdienst 17/4: Uitvaart prins Philip • Nationale Bijentelling

De dag begint koud, maar in de ochtend schijnt de zon ook geregeld. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, bij een matige noordelijke wind. Het wordt 10 tot 13 graden.

Goedemorgen! Vandaag is de uitvaart van prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth. Verder is dit weekend de Bijentelling.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je verwachten?

Vandaag is de uitvaart prins Philip in Windsor Castle. De man van de Britse koningin Elizabeth overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. De prins heeft zijn eigen begrafenis tot in de kleinste details zelf voorbereid. Zo rijdt zijn kist op een speciale Landrover de Sint George-kapel in. Het afscheid van Philip is vanaf 15.20 uur te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO Radio 1 wordt er vanaf 15.30 uur verslag van gedaan, en op NPO 1 is de dienst vanaf 15.30 uur te volgen.

Dit weekend is voor de vierde keer de de Nationale Bijentelling. Nederlanders worden opgeroepen om een half uur bijen te tellen in hun tuin of op het balkon, om meer te weten te komen over de diersoort. Uiteindelijk moet dat leiden tot een betere bescherming van bijen, waarvan veel soorten worden bedreigd.

Korfballers strijden om de landstitel. De finale gaat, net als twee jaar geleden, tussen Fortuna en PKC. De wedstrijd is vanaf 15.45 uur te volgen op NPO 2, NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Huawei had ruim tien jaar geleden vrije toegang tot het netwerk van KPN. Daardoor kon het Chinese technologiebedrijf alle gesprekken afluisteren, meldt de Volkskrant op basis van een geheim rapport uit 2010. Onder de KPN-nummers waren toen ook de mobiele telefoons van toenmalig premier Balkenende, verschillende ministers en Chinese dissidenten.

KPN maakte in 2009 gebruik van de technologie van Huawei en vroeg onderzoekers toen om een analyse te maken van de eventuele risico's daarvan. De conclusies waren zo alarmerend dat het interne rapport geheim is gebleven, totdat de Volkskrant het in handen kreeg.

Ander nieuws uit de nacht:

42 miljoen euro aan vouchers uitgegeven door failliet D-reizen: De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zal de waarde van de vouchers aan zo'n 22.000 klanten uitbetalen. D-reizen werd begin deze maand failliet verklaard.

Ex-president Peru uitgesloten van ambt na voordringen voor vaccin: Volgens het parlement heeft de Peruaanse oud-president Martín Vizcarra misbruik gemaakt van zijn macht. Hij kreeg een vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm voordat het middel beschikbaar kwam voor de hele bevolking. Zelf zegt de oud-president dat hij en zijn vrouw als vrijwilliger deelnamen aan vaccinproeven.

Nieuwe rechtszaak tegen Trump-vertrouweling Roger Stone: Hij is samen met zijn vrouw Nydia nog bijna 2 miljoen dollar aan inkomstenbelasting verschuldigd, stelt het ministerie van Justitie. Volgens Stone is de zaak politiek gemotiveerd.

NASA kiest maanlander van SpaceX: De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie hoopt daarmee de eerste bemande maanlanding sinds de Apollo-missies in 2024 te kunnen uitvoeren. Met het contract voor SpaceX is zo'n 2,4 miljard euro gemoeid.

En dan nog even dit:

Vanmiddag is dus de uitvaart van prins Philip. Het afscheid is vanaf 15.20 uur live te volgen via allerlei NOS-kanalen, maar voor die tijd praten onze correspondenten Tim de Wit en Arjen van der Horst je er al over bij. Wie zijn er bijvoorbeeld wel en niet bij de uitvaart? Welke invloed hebben de coronamaatregelen? En houdt het overlijden van de prins de Britten erg bezig?

Kijk rond 13.30 uur live mee met onze correspondenten op NOS.nl, in de NOS-app en op de YouTube en Facebook-pagina van de NOS.