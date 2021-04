Roglic kiest ongebruikelijk pad: Amstel, Waalse Pijl, Luik en dan trainen tot de Tour

Twee maanden zonder koers in de benen is lang, vindt ook Roglic. Maar de nummer twee van de Tour van vorig jaar heeft vertrouwen in de aanpak. "Ik heb al een paar keer laten zien dat ik er meteen klaar voor kan zijn als ik terugkom van hoogtestage. Ik zie geen reden waarom ik me daar zorgen om zou moeten maken."

Het is een ongebruikelijke aanpak, die in ieder geval sinds 1939 nog niet heeft geleid tot een Tourzege. Wellicht ook langer geleden niet, maar daarover zijn de statistieken niet bekend.

De Sloveense kopman debuteert zondag in de Amstel Gold Race, rijdt woensdag de Waalse Pijl en sluit zijn voorjaar af met Luik-Bastenaken-Luik. Het plan is om in de twee maanden daarna geen wedstrijd meer te rijden. In plaats daarvan gaat Roglic langer op hoogtestage en plakt hij pas voor de eerste etappe van de Tour de France weer een rugnummer op.

"Een van de zaken voor Primoz als speerpunt, is om hem goed te laten zijn in de laatste week van de Tour. En om hem goed te laten zijn op de Olympische Spelen. Dat maakt het anders dan andere jaren. Het is beter om hem te laten investeren daarin, om hem langer op hoogte te houden. Bovendien verschijnt hij dan frisser aan de start van de Tour."

Het niet rijden van wedstrijden heeft volgens Zeeman ook andere voordelen. Roglic loopt zo minder risico om betrokken te raken bij een valpartij. "Vorig jaar verliep de Dauphiné in eerste instantie heel goed voor ons, maar er zijn daar door valpartijen wel twee van onze drie kopmannen uitgeschakeld. Althans, Roglic begon gehavend aan de Tour en Kruijswijk kon helemaal niet starten. We kijken ook naar het minimaliseren van risico's."

Roglic ziet dat overigens anders. "Als je zo gaat denken, dan kun je beter in bed blijven liggen. Het gaat er meer om dat ik dan mentaal fris ben. Maar als ik in de trainingen zie dat ik toch wat wedstrijdritme nodig blijk te hebben, dan zal ik daarvoor zorgen. Het belangrijkste is dat ik zo goed mogelijk aan de start van de Tour sta", aldus de Sloveen die de eindzege in Parijs-Nice vorige maand verspeelde na twee valpartijen in de slotetappe.

Giro, Dauphiné of Zwitserland

De normale route van klassementsrenners richting de Tour de France verloopt bijna altijd via het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Beide wedstrijden worden steevast in juni verreden.

Vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault bereidde zich vaak voor in Zwitserland of hij reed, zoals in 1985, eerst de Giro alvorens hij de Tour op zijn naam schreef. Dat laatste deden bijvoorbeeld ook Chris Froome en Tom Dumoulin in 2018; zij werden eerste en tweede in de Giro en behaalden een maand later ook het podium van de Tour (die weliswaar door Geraint Thomas gewonnen werd).

Eddy Merckx reed óf de Giro óf de Dauphiné en ook Jacques Anquetil wilde nog wel eens een andere grote ronde rijden, alvorens hij opstapte voor de Tour de France. De Fransman had in de jaren zestig, tijdens zijn laatste vier Tourzeges, altijd of de Giro of de Vuelta al in de benen.