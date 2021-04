OMT-lid: 'VWS heeft te weinig kennis en gezag' • Ex-president Peru uitgesloten van ambt

Bij pandemieën zou er een onafhankelijk adviseur van de minister van Volksgezondheid moeten zijn, vindt hoofd bestrijding algemene infectieziekten van de GGD Amsterdam Anja Schreijer. "Zo'n chief medical officer kan keuzes bewaken en adviseren vanuit inhoud. Die weet hoe de hazen lopen", zegt ze in het Nederlands Dagblad.

Volgens arts maatschappij en gezondheid en OMT-lid Schreijer ontbreekt het in Den Haag aan kennis en gezag, "ondanks de beste bedoelingen". Zelf zou ze haar "hand er wel voor willen opsteken".

Een voorbeeld is het pauzeren van AstraZeneca-vaccinaties. "Ik snap dat je schrikt van verontrustende berichten over bijwerkingen, maar als je dan zoiets doet, ben je in paniek. Je doorkruist roekeloos het vaccinatiebeleid, waardoor de golf voortduurt en mogelijk meer mensen overlijden dan de zeldzame gevallen die door bijwerkingen aan het licht zijn gekomen."

Schreijer wijst erop dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in 2015 heeft gezegd dat de verdediging tegen pandemieën kwetsbaar was, en dat er sindsdien flink is bezuinigd op preventie en publieke gezondheidszorg. "Hier geldt echt: voorkomen is beter en goedkoper dan genezen."