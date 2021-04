De Jonge aan kritisch ziekenhuis: 'Vaccinatiebereidheid essentieel' • CU: Ook na 1 juli steun voor ondernemers

Minister De Jonge hoopt met een brief aan het Zuyderland Medisch Centrum in Zuid-Limburg onbegrip voor zijn vaccinatiebeleid weg te nemen. Gisteren zei het MC te overwegen AstraZeneca-vaccins aan te bieden aan medewerkers, ondanks de prikstop voor mensen onder de 60 jaar.

Het ziekenhuis had een longfoto gedeeld van een coronapatiënt die was opgenomen nadat hij het AstraZeneca-vaccin had geweigerd. "We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen."

"Het is spijtig dat u een meneer heeft moeten opnemen die al gevaccineerd had kunnen zijn en het is net zo spijtig dat hij zijn besluit kennelijk heeft gebaseerd op zijn angst voor een vaccin dat voor hem veilig was en hem had kunnen behoeden voor deze opname", schrijft De Jonge vandaag terug.

"Aan ons allemaal de taak om iedereen ervan te doordringen dat vaccins noodzakelijk en effectief zijn. En veilig. En om dat laatste met gezag te kunnen zeggen, moeten we signalen over (ernstige) bijwerkingen serieus nemen en daar naar handelen."

De Jonge schrijft ook dat hij het ongeduld deelt. "Hoe sneller we vaccineren hoe eerder we deze crisis achter ons kunnen laten." Volgens hem is de vaccinatiebereidheid essentieel om "met elkaar dit virus te overwinnen".