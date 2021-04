Van werken op covid-afdeling naar korfbalfinale in Ahoy: 'Lichamelijk zwaar, soms'

Zita Schröder (l) - Orange Pictures

Korfbalster Zita Schröder leeft al maanden in twee verschillende werelden. Ook de finale van de Korfbal League, de belangrijkste korfbalwedstrijd van het jaar, verandert daar niets aan. Zaterdagmiddag speelt Schröder met haar club PKC in Ahoy om de landstitel tegen Fortuna, en zondagavond moet ze zich alweer melden in het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht, waar ze werkt als verpleegkundige op de corona-afdeling.

Korfbalster Schröder, van corona-afdeling naar korfbalfinale in Ahoy - NOS

"Hier op de covid-afdeling moet ik me heel erg aan richtlijnen en protocollen houden", vertelt de 24-jarige Schröder aan de vooravond van de korfbalfinale. "Op het veld speel ik vrij, dat vind ik heerlijk. Dat is echt een uitlaatklep van mij. Maar ook daar moeten we ons aan protocollen houden. We worden twee keer per week getest om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden."

Korfbalfinale live te zien bij de NOS De korfbalfinale in Ahoy is vanaf 15:45 te volgen op NPO 2 en via een livestream op NOS.nl, en in de NOS-app.

Het combineren van het zware werk en korfbal gaat Schröder goed af, maar het is zowel fysiek als mentaal belastend. "Soms kom je na een dag werken thuis en denk je: pff, wat heb ik nu weer meegemaakt. Des te lekkerder is het dat ik daarna lekker kan sporten." "En soms moet ik eerst trainen en dan door naar een nachtdienst. Dat is lichamelijk zwaar, soms. Maar ik ben jong en slaap overdag lekker, dus het is goed vol te houden. Het is voor mij ook een ritme, ik ben het gewend." 'Nog veel energie' De korfbalfinale van zaterdag is een herhaling van 2019, toen Fortuna en PKC ook al tegen elkaar speelden. Fortuna won die editie nipt, met 21-19. Schröder hoopt dat ze zondagavond als landskampioen aan haar volgende dienst kan beginnen. "Ik heb er heel veel zin in, dus ik ga ervoor. En ik heb nog heel veel energie."

Bekijk hieronder de samenvatting van de halve finale tussen PKC en TOP van dinsdag.