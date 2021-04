Kapitaalinjectie PSV 50 miljoen: elk jaar strijd om landstitel en top 32 Europa

Om de ambities te versterken kan PSV vanaf komend seizoen beschikken over zo'n 50 miljoen euro extra. De Eindhovense club gaat het zogenaamde partnerfonds, een constructie van meerdere investeerders, uitbreiden met 30, 40 miljoen. In het partnerfonds zit nu al 30 miljoen. De deelnemers aan het fonds krijgen elk jaar 1,5 procent rente op hun investeringen.

Ook neemt de club een nieuwe hypotheek op het stadion, om zo geld te genereren. De club verwacht de lasten daarvan gezien de huidige lage rentestand gemakkelijk op te kunnen brengen.

Strijd om landstitel en top 32

In totaal rekent PSV op een injectie van zo'n 50 miljoen euro. Dat geld kan onder meer gebruikt worden voor investeringen in de spelersgroep. De club wil elk jaar meestrijden om de landstitel en zich in Europa bij de beste 32 ploegen voegen.

"Het is nu tijd dat we met PSV een volgende stap zetten, waarmee we voorwaarden scheppen om in de toekomst een succesvolle club te blijven", zegt president-commissaris Robert van der Wallen in het Eindhovens Dagblad.

"Voor veel voetbalclubs en ook PSV is de coronaperiode enorm zwaar geweest, maar we zetten in deze regio juist dan samen de schouders eronder."