Koninklijke uitvaart met 30 aanwezigen: dit is het afscheid van prins Philip

Het drastisch inkorten van de gastenlijst zal geen eenvoudige opgave zijn geweest voor de koningin. Volgens The Times was er voor corona al een voorlopige gastenlijst opgesteld met zo'n 800 genodigden.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er slechts dertig mensen aanwezig bij de uitvaart. De dertig gasten bestaan voornamelijk uit de directe familie van de prins. Zijn vier kinderen, zijn kleinkinderen en ook enkele leden van zijn eigen Mountbatten-familie. Onder wie drie Duitsers, die speciaal voor de begrafenis de afgelopen week in quarantaine zijn gegaan in Groot-Brittannië. Evenals prins Harry, die vanuit Californië is overgekomen. Zijn vrouw Meghan is er niet; zij is hoogzwanger en kreeg daardoor het medisch advies niet te vliegen. Achterkleinkinderen zijn niet uitgenodigd. Ook premier Boris Johnson is er niet bij; hij heeft zijn uitnodiging afgestaan zodat er nog een extra familielid bij de dienst aanwezig kon zijn.

Prins Philip blijkt zijn eigen begrafenis tot in de kleinste details zelf te hebben voorbereid. Of het nu de speciale Landrover is waarop zijn kist de Sint George-kapel zal inrijden, welke persoonlijke medailles en ordes er op het altaar zullen liggen of de muziek die ten gehore wordt gebracht, de prins heeft op voorhand heel duidelijk zijn stempel willen drukken.

Het afscheid is vervolgens vanaf 15.20 uur te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Op NPO Radio 1 wordt er vanaf 15.30 uur verslag van gedaan, en op NPO 1 is de dienst vanaf 15.30 uur te bekijken.

Correspondenten Tim de Wit en Arjen van der Horst praten je rond 13.30 uur live bij over het afscheid. Dat is te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op de YouTube en Facebook -pagina van de NOS.

Waar heeft de uitvaart plaats?

De dienst zal plaatshebben in de Sint-George-kapel op het terrein van Windsor Castle. De prins heeft de gehele coronapandemie met koningin Elizabeth doorgebracht in Windsor en is daar vorige week vrijdag ook overleden. Het echtpaar, dat in 1947 trouwde, heeft ontzettend veel tijd doorgebracht in Windsor, een plek die ze als hun echte woonadres beschouwden. Buckingham Palace was meer het werkpaleis.

De kapel, waar in 2018 Harry en Meghan zijn getrouwd, is de laatste rustplaats van tien voormalig Britse koningen of koninginnen. Ook de urn van prinses Margaret, de zus van de koningin, staat er. De prins zal uiteindelijk worden bijgezet in de koninklijke graftombe, onder de kapel.

De aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, Justin Welby, zal de genodigden welkom heten, begeleid met een militaire erehaag en de speciale doedelzakspelers van de Britse marine. Gevolgd door het Britse volkslied. Een koor van slechts vier personen zal tijdens de dienst enkele liederen ten gehore brengen.