'Huawei kon gesprekken KPN-klanten afluisteren'

Het Chinese technologiebedrijf Huawei had ruim tien jaar geleden vrije toegang tot het netwerk van KPN en kon alle gesprekken afluisteren. Dat meldt de Volkskrant op basis van een geheim rapport uit 2010 dat de krant in handen heeft.

Volgens de krant kon Huawei in die tijd ongecontroleerd mobiele nummers van de telecomprovider afluisteren. Daaronder waren ook de toestellen van toenmalig premier Balkenende, verschillende ministers en van Chinese dissidenten. Verder wist Huawei welke nummers werden afgetapt door politie en inlichtingendiensten.

KPN maakte in 2009 gebruik van de technologie van Huawei. In dat jaar vroeg de telecomprovider aan onderzoekers van Capgemini om een analyse te maken van eventuele risico's die kleven aan Huawei en hoe het Chinese bedrijf zich gedroeg binnen KPN. De conclusies bleken zo alarmerend dat het interne rapport geheim werd gehouden.

Ongeautoriseerd toegang vanuit China

In het rapport stond dat Huawei-personeel zowel binnen KPN-gebouwen als vanuit China in staat was om ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd mobiele nummers van KPN af te luisteren. Het bedrijf verschafte zich vanuit China ongeautoriseerd toegang tot het hart van het mobiele netwerk.

Volgens KPN is op basis van het rapport in 2010 een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. "Mede op basis van het rapport is destijds besloten niet over te gaan tot uitbesteding", zegt het bedrijf tegen de Volkskrant. KPN doet tot op de dag van vandaag het onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk zelf.

Huawei Nederland ontkent tegenover de krant dat het gegevens heeft onttrokken aan het KPN-netwerk. De Volkskrant meldde vorige maand al dat het Chinese bedrijf ook onbeperkt toegang had tot de klantgegevens van KNP-dochter Telford.