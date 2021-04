Leipzig ziet titelkansen slinken na teleurstellend gelijkspel

RB Leipzig heeft in de strijd om de titel gevoelig puntenverlies geleden. De nummer twee in de Bundesliga bleef thuis tegen Hoffenheim steken op 0-0, waardoor het verschil met Bayern München nu vier punten bedraagt. De koploper komt zaterdag in actie tegen VfL Wolfsburg.

In de eerste helft gebeurde er weinig dat het vermelden waard was. Leipzig had veel balbezit, maar zodra de ploeg in de buurt kwam van de zestien, ging het mis. Pas een klein kwartier na rust viel de eerste kans voor de thuisploeg te noteren.

In de loop van de tweede helft zette Leipzig langzaam maar zeker aan. Tyler Adams kopte na een voorzet op maat van Emil Forsberg naast. Ook Marcel Sabitzer was dicht bij de 1-0 met een venijnig schot. Invaller Yussuf Poulsen kopte diep in blessuretijd raak, maar de bal raakte zijn arm en de treffer werd afgekeurd.