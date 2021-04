Kampong verliest topper én bloedende Janssen, strijd om play-offs nadert kookpunt

Hij is al een van de meest besproken hockeyers van deze jaargang in de hoofdklasse. Ook in de topper tussen koploper Bloemendaal en nummer twee Kampong speelde international Jip Janssen een hoofdrol, al was zijn invloed beperkt tot de eerste twee kwarten.

Kampong wist al zes jaar op eigen veld niet meer te winnen van Bloemendaal. Bij afwezigheid van internationals Jonas de Geus en Terrance Pieters en de wetenschap dat Bloemendaal na de eindzege in de Euro Hockey League blaakte van het zelfvertrouwen, maakte de taak voor de Utrechtse koploper niet eenvoudiger.

Bloemendaal begon beter aan de wedstrijd en kwam al vroeg in de wedstrijd op 0-1 via Yannick van der Drift, die via de handen van doelman David Harte doel trof.

Jansen scoort en incasseert

Uit de eerste strafcorner van de wedstrijd pushte Jansen de gelijkmaker in het doel van Bloemendaal. Daarna sloeg het noodlot toe voor de strafcornerspecialist.

Florian Fuchs pushte de bal snoeihard in het gezicht van Jansen, die vervolgens met een zak met ijs op zijn bebloede gezicht de aftocht blies.