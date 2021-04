Na dramatisch slot vorig seizoen is Cambuur vrijwel zeker van promotie naar eredivisie

SC Cambuur kan promotie naar de eredivisie niet meer ontgaan. De Friezen waren vrijdagavond met 4-1 te sterk voor Helmond Sport en zijn nu alleen nog maar theoretisch te achterhalen door nummer drie Almere City.

De club uit Flevoland heeft, met nog vijf wedstrijden voor de boeg, een achterstand van vijftien punten op koploper Cambuur, dat over een aanmerkelijk beter doelsaldo beschikt. Almere City speelt zaterdagavond uit bij Go Ahead Eagles. In de Keuken Kampioen Divisie promoveren de twee beste clubs naar de eredivisie. Dat Cambuur daarbij zal horen, is zo goed als zeker.

De ploeg van coach Henk de Jong stevent bovendien af op het kampioenschap. De voorsprong op naaste achtervolger De Graafschap bedraagt twaalf punten. Cambuur kan de titel volgende week definitief binnenhalen.

Goselink laat Leeuwarden schrikken

Even dreigde voor de Friezen, die de champagne vrijdagmiddag al koud hadden gezet, een vervelende avond. Halverwege de eerste helft kwam Helmond Sport, dat twaalfde staat, brutaal op voorsprong via Jelle Goselink.

Slechts een paar minuten na de openingstreffer kwam Cambuur langszij. Daar had het - uiteraard - Robert Mühren voor nodig. De topscorer van de eerste divisie tekende met z'n 33ste doelpunt van het seizoen voor de gelijkmaker.