Nadal bijt in het stof van 'zijn' Monte Carlo, sprookje Evans gaat door

De Rus, die begin maart het ABN-Amro-toernooi in Rotterdam op zijn schreef, miste wel vier kansen op een 5-2 voorsprong in de tweede set. Roeblev baalde, Nadal rook bloed en er kwam een derde set. Maar daarin bleek vechtlust niet genoeg om de Rus eronder te krijgen.

Nadal (3) kwam in de eerste set nog wel terug van 0-2 tot 2-2, om meteen daarna weer zijn service in te leveren, mede door drie dubbele fouten. Toch had Roeblev (6) dat fortuin niet nodig om de set te pakken, want hij serveerde beter, sloeg harder en domineerde de meeste rally's.

Andrej Roeblev heeft ten koste van Rafael Nadal de halve finales van het masterstoernooi in Monte Carlo bereikt. De Rus versloeg de Spanjaard, elfvoudig toernooiwinnaar, met 6-2, 4-6, 6-2.

Tussen 2005 en 2019 (de laatste editie van het toernooi van Monte Carlo) werd Nadal maar een keer eerder voor de halve finales uitgeschakeld. In 2014 was zijn landgenoot David Ferrer in twee sets te sterk. Van de laatste vijftien edities sinds 2005 won Nadal er elf.

Droom Evans gaat verder

De droomweek van Daniel Evans in Monte Carlo heeft ook nog een vervolg gekregen. Na zeges op Hubert Hurkacz (ATP-16) en Novak Djokovic (ATP-1) was de Britse nummer 33 van de wereld in de kwartfinales met 5-7, 6-3, 6-4 te sterk voor de Belg David Goffin (ATP-15).

De Engelsman uit Birmingham verloor vanaf 5-3 in de eerste set vijf games op rij, maar wist in de tweede set wel een 5-3 voorsprong te verzilveren. In de derde set overleefde Evans zeven breekkansen, waarna hij op 5-4 op z'n derde kans zelf toesloeg.