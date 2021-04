Thuiswerken in het kleine Tucson: 'dit is vrijheid'

Binnen staan de verhuisdozen nog in de woonkamer. "In Los Angeles betaalden we driehonderd dollar meer per maand, voor minder dan de helft van het woonoppervlak," zegt Lisa vanuit de keuken. Ook zij is dolgelukkig met de overstap naar Tucson. "Ik heb het gevoel dat we weer kunnen ademen."

Zo blij als een kind laat Calder zijn nieuwe zwembad zien. Tot afgelopen maand woonde hij met zijn gezin in een appartementje in Los Angeles. "De kinderen weten niet wat ze meemaken," vertelt hij glunderend, "ineens hebben ze een tuin om in te spelen, en een zwembad voor zichzelf." Calder is met zijn vrouw Lisa en twee kinderen verhuisd van het overvolle LA naar de ruimte van Tucson, Arizona.

Demografen spreken nu al van een trendbreuk: weg van de grote steden aan de kust, naar de kleinere plaatsen in het binnenland. Volgens de gemeente Tucson in Arizona bijvoorbeeld, ligt de huizenprijs daar nu 25 procent hoger dan een jaar geleden. Dat heeft Tucson nog nooit meegemaakt. Met 520.000 inwoners is het een middelgrote stad, voor Amerikaanse begrippen.

Grote metropolen langs Amerika's kusten, zoals New York, San Francisco en Los Angeles zijn al decennialang onweerstaanbare magneten. Daar zit het overgrote deel van de banengroei. Maar wonen in die steden is inmiddels peperduur. Nu de connectie tussen de plek waar je werkt en die waar je woont voor een groeiende groep Amerikanen wegvalt, biedt dat nieuwe kansen.

Het leven na de pandemie zal er voor miljoenen Amerikanen anders uitzien. Het thuiswerken lijkt te blijven, en dat zorgt ervoor dat zij kunnen gaan kiezen voor een leven buiten de steden. De verschuiving is nu al zichtbaar; bedrijven stoten hun kantoorpanden in de grote steden af, werknemers trekken weg.

Calder werkt als PR-manager van sportclubs en Lisa doet promotie van grote evenementen. Hun werkgevers hebben allebei besloten ook na de pandemie thuiswerk te blijven stimuleren. "Zo kunnen bedrijven hun werknemers iets extra's bieden: de keuze om vrijer te gaan wonen," zegt Calder. "Maar ze hebben zelf ook een voordeel, want het aanbod van talent waaruit ze kunnen kiezen, wordt groter."

Nieuwe restaurantjes

Tucson heeft een kleine universiteit, maar al decennialang trekt het merendeel van de studenten meteen na de studie weg. Naar steden in Californië, of naar New York of Chicago, waar de banen zijn en meer reuring is. Zo zijn er talloze kleinere steden in Amerika's binnenland die er alles voor over zouden hebben wat meer mensen vast te houden.

De gemeente Tucson greep de thuiswerk-trend aan en startte een subsidieprogramma om mensen naar de stad te trekken. Zij konden hulp krijgen bij de verhuiskosten bijvoorbeeld, of bij het vinden van een baan voor een partner. En wat er toen gebeurde zag niemand aankomen: "het was overweldigend, we moesten het aanmeldingsformulier offline halen," vertelt Liz Pocock van Remote Tucson, de organisatie die het programma uitvoert.

"Inmiddels zijn we druk met de vraag hoe we een huizencrisis in Tucson gaan voorkomen," zegt ze geschokt. Toch zien de bewoners van Tucson volgens Pocock vooral voordelen. De mensen die komen, brengen een nieuwe impuls, ook aan het lokale bedrijfsleven. "Er gaan nu al nieuwe restaurants en koffiebarretjes open in de binnenstad."

Grote trek

"Uit onderzoek blijkt dat dit gaat over 14 tot 23 miljoen werknemers die nu de mogelijkheid krijgen ergens anders te gaan wonen," zegt demograaf Richard Florida, die onderzoek doet naar verstedelijking. "Dit is een aanzienlijke verschuiving."

En deze mensen kunnen echt gaan kiezen voor een leven op het platteland, terwijl ze hetzelfde werk blijven doen. "Het betekent dat kleinere steden als Tulsa in Oklahoma, of Bentonville in Arkansas, of Tucson in Arizona, nu een serieuze kans krijgen zich economisch verder te ontwikkelen," zegt Florida.