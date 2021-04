Groningen vindt in Leeuwenburgh opvolger voor vertrekkende doelman Padt

FC Groningen heeft zich versterkt met Peter Leeuwenburgh. De 27-jarige doelman komt over van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City FC en heeft voor twee jaar getekend, met een optie op nog eens twee seizoenen.

In Nederland kwam Leeuwenburgh, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, uit voor Jong Ajax en FC Dordrecht. Medio 2018 verkaste hij naar Zuid-Afrika.

Vervanger van Padt

Bij FC Groningen is hij de opvolger van doelman Sergio Padt, die de club na afloop van het seizoen verruilt voor het Bulgaarse Ludogorets. Padt was de afgelopen zeven jaar de eerste keus onder de lat en speelde in totaal meer dan 250 wedstrijden.

"Ik heb veel respect voor wat Padt hier heeft gedaan en wat hij voor de club heeft betekend", zegt Leeuwenburgh in een interview op de website van FC Groningen. "Ik ben hier niet om de nieuwe Sergio Padt te zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn en hoop dezelfde waarde voor de club te hebben als hij heeft gehad."