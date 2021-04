Peaky Blinders-actrice Helen McCrory overleden

"Diepbedroefd laat ik weten dat na een heldhaftig gevecht met kanker, de mooie en geweldige vrouw die Helen McCrory is, vredig is overleden. Thuis, omringd door liefde van vrienden en familie", schrijft Lewis.

McCrory speelde sinds 1993 in tientallen films en series. Een van haar bekendste recente rollen was die van hoofd van een misdaadfamilie Polly Gray in de hitserie Peaky Blinders. Een andere bekende rol was die van Narcissa Malfoy in de drie laatste Harry Potter-films.

Verder speelde ze (bij)rollen in films als Skyfall, Frankenstein en The Queen en series als Penny Dreadful, Fearless en Roadkill.

In 2017 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor haar werk toen ze werd benoemd tot officier in de Orde van het Britse Rijk (OBE).

In 2007 trouwde ze met Homeland-acteur Damian Lewis. Samen kregen ze twee kinderen.