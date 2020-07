Politie presenteert vermissingszaak Jaïr Soares bij Duitse politie

Een coldcaseteam van de politie in Den Haag heeft de vermissingszaak van de 7-jarige Jaïr Soares, die in 1995 verdween op het strand van Monster, gepresenteerd bij de politie in Duitsland. Aanleiding is de aanhouding van de 43-jarige Christian Brückner in juni, die wordt verdacht van moord in de vermissingszaak van het Britse meisje Madeleine McCann.

Concrete aanwijzingen dat Brückner ook betrokken is bij de zaak-Soares zijn er op dit moment niet, maar de politie nam in juni wel contact op met de Duitsers. De verdachte wordt ook in verband gebracht met andere verdwijningszaken. "We zouden wel gek zijn als we dit niet zouden doen", zei een woordvoerder van de politie destijds.

Handen vol

Op welke termijn duidelijk wordt of de gesprekken tussen de Nederlandse en Duitse politie tot iets leiden over deze zaak is niet bekend. Een politiewoordvoerder wijst erop dat de Duitse politie de handen ook vol heeft aan het onderzoek naar Brückner in de zaak Madeleine McCann. "We hebben contact en weten elkaar te vinden."

De politie houdt er in het onderzoek naar de verdwijning van Soares rekening mee dat hij is meegenomen door iemand, na een dagje strand met zijn familie op 4 augustus 1995. Vorig jaar werd het onderzoek naar de verdwijning van de jongen uit Rotterdam heropend.