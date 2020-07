FC Emmen heeft een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain over de transfer van Lucas Bernadou. De 19-jarige Fransman tekent voor twee seizoenen, met een optie voor een derde.

Bernadou is een middenvelder en heeft de hele jeugdopleiding van de Franse topclub doorlopen.

"Het is voor mij een mooie kans om mezelf te laten zien op het hoogste niveau, bij een warme club. Ik heb gehoord dat de sfeer hier geweldig is, ik kan niet wachten om hier wedstrijden te spelen", zegt hij over zijn nieuwe club.