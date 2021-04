Ajax blijft favoriet in bekerfinale tegen Vitesse: 'Je voelt respect in Europa'

"In de top gaan details een rol spelen en tegen Roma viel het nu niet onze kant op. Als je goed voetbal speelt en bij de laatste acht van Europa komt, dan doe je het gewoon goed. Je krijgt het respect in Europa, dat voel je."

Tottenham Hotspur, Valencia, Getafe, AS Roma. Telkens was Ajax "de betere ploeg", telkens was het resultaat hetzelfde. "Wij waren ook gelijkwaardig aan Juventus en Real Madrid", zei Ten Hag als door een adder gebeten. "Dus ik zie dat patroon niet."

Eerlijk is eerlijk. Het winnen van de KNVB-beker (de 20ste in de clubhistorie) zou voor Ajax slechts een pleister op de wonde zijn. Dat bleek wel uit de geagiteerde manier waarop Ten Hag reageerde op de suggestie dat er een patroon zou bestaan in de laatste Europese uitschakelingen.

"Een nederlaag is nooit fijn", aldus Ajax-trainer Erik ten Hag bij de persconferentie voor die bekerfinale. "Maar het geeft ook motivatie. We zijn getergd om het zondag beter te doen. Je hebt maar een kans en die moet je grijpen."

"Natuurlijk doet het pijn, het moet ook pijn doen." De wond van de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League is nog vers. Niet gek natuurlijk, want tussen de uitschakeling en de persconferentie zat slechts een terugreis en een kort nachtje slaap. Maar Ajax moet zich snel herpakken, want zondag (18.00 uur) wacht Vitesse in de finale van het toernooi om de KNVB-beker.

Een samenvatting van het duel is te zien in Studio Voetbal, vanaf 22.20 uur op NPO 1.

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse begint zondag om 18.00 uur in De Kuip. Het duel is live te volgen via een blog op deze site en de NOS-app en op NPO Radio 1 in Langs de Lijn.

Ten Hag staat ook bekend om zijn uitspraak dat spelers 24 uur mogen vieren na een overwinning of treuren na een nederlaag. Voor Vitesse is de bekerfinale de wedstrijd van het jaar, een duel waar in Arnhem al de hele week naar afgeteld wordt. Die luxe hebben ze in Amsterdam niet. "Wanneer ik aan de bekerfinale ben gaan denken?", vroeg aanvoerder Dusan Tadic zich af. "Nou, nu."

"Wij zijn professioneel en zijn gewend om elke drie dagen een wedstrijd te spelen", ging de Servische aanvalsleider uit. "Als de wedstrijd klaar is, moet je naar de volgende kijken. Er zit honger in onze ploeg. We hebben een goed seizoen en wij willen altijd prijzen pakken."

'Vitesse is de revelatie van het seizoen'

Zeggen dat de bekerfinale voor Ajax slechts een tussendoortje is, ingeklemd tussen de kwartfinale van de Europa League en de mogelijke kampioenswedstrijd tegen AZ gaat wat ver.

"Bij Ajax heb je kans om vaker op dat podium te komen", erkent Ten Hag. "Natuurlijk zijn we favoriet. Dat is normaal, want we zijn niet voor niets koploper. Maar wij hebben een plan en dat is de beker winnen. Vitesse is een buitengewoon goede ploeg, de revelatie van dit seizoen. Ze hebben van alle topploegen gewonnen. Behalve van Ajax."

Daar is geen woord aan gelogen. In september won Ajax in eigen huis immers met 2-1 van de ploeg van trainer Thomas Letsch. De return in Arnhem is pas op de laatste speeldag van deze competitie. Maar juist in die wedstrijd in september werden de Amsterdammers het vuur na aan de schenen gelegd.