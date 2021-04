Harde schijf met gescande post gestolen uit gebouw Belastingen Amsterdam

Uit een gebouw van de gemeentelijke Belastingen in Amsterdam is vorige week een harde schijf gestolen met daarop persoonlijke gegevens van 30.000 mensen. Dat meldt wethouder Victor Everhardt (Financiën en Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad.

De harde schijf komt uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van binnengekomen post en bevat documenten die tussen juli 2020 en maart 2021 zijn binnengekomen. Het gaat onder meer om contactgegevens, burgerservicenummers, kopieën van ID-bewijzen, huurovereenkomsten en financiële gegevens.

Het stadsbestuur heeft aangifte gedaan en het als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeente belooft de betrokkenen vanaf volgende week per brief op de hoogte te stellen.

Versleuteling

Wat de dief met de gegevens op de harde schijf kan, is nog de vraag. De gemeente meldt dat de schijf is voorzien van 'authenticatie-beveiliging', waardoor de schijf niet zomaar te lezen is. Op vragen van de NOS naar technische details van die beveiliging kan de gemeente niet ingaan zo lang het politieonderzoek loopt.

Van de kwaliteit van die versleuteling hangt veel af, zegt NOS-techredacteur Joost Schellevis. "Als dat goed is geregeld, is het voor de dieven praktisch onmogelijk om er ooit bij te kunnen. Maar of dat zo is, weten we niet precies. Als de kwaliteit van de versleuteling minder goed is, kan het zijn dat de dieven er wel bij kunnen."

Alert op oplichters

Wethouder Everhardt roept gedupeerden op om alert te zijn op facturen, telefoontjes, appjes en e-mails van zowel bekende als onbekende afzenders.

Ook adviseert de wethouder om bij twijfel contact op te nemen met de gemeente om te verifiëren of correspondentie echt van de gemeente afkomstig is.