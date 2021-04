Fractievoorzitters komende week weer langs bij informateur Tjeenk Willink

Alle fractievoorzitters worden komende week weer uitgenodigd voor een gesprek met informateur Tjeenk Willink.

In welke volgorde of in welke combinaties is nog niet bekend. De woordvoering van Tjeenk Willink meldt dat hij "zich beraadt op de inhoud van de gevoerde gesprekken" en op basis daarvan de agenda zal bepalen.

Maandag heeft de informateur gesprekken met de vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf (D66) en de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser (VVD).